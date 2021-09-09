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Fed Bej Kitap: Büyüme hızı vites küçülttü

09.09.2021 - 09:45
Fed Bej Kitap: Büyüme hızı vites küçülttü | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası, ekonomik büyümenin temmuz başından ağustosa kadar olan süreçte hafifçe ılımlı hıza gerilediğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ağustos sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik büyümenin temmuz başından ağustosa kadar olan süreçte hafifçe ılımlı hıza gerilediği belirtildi.

Raporda, ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın büyük ölçüde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının yayılmasından kaynaklanan güvenlik endişelerini yansıtan çoğu bölgedeki yemek, seyahat ile turizm sektörlerindeki gerilemeye ithaf edilebileceği aktarıldı.

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Ekonomide büyümenin yavaşladığı veya faaliyetin azaldığı diğer sektörlerin ise arz ve işgücü sıkıntısı yaşanan sektörler olduğuna işaret edilen raporda, otomobil satışlarındaki zayıflığın devam eden çip sıkıntısı nedeniyle düşük stoklara ve kısıtlı ev satışlarının ise düşük arza bağlı olduğu kaydedildi.

Raporda, otomobil dışı perakende satışlarındaki büyümenin ise bazı bölgelerde biraz yavaşladığı ifade edildi.

ENFLASYON YÜKSEK SEVİYEDE KALMAYA DEVAM ETTİ

Fed'in raporunda, "Geleceğe bakıldığında çoğu bölgedeki işletmeler, devam eden arz kesintileri ve kaynak sıkıntısı konusunda yaygın endişeler olsa da yakın vadeli beklentiler konusunda iyimser olmaya devam etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tüm bölgelerde genel olarak istihdam artışının bildirilmeye devam ettiği belirtilen raporda, çalışan talebinin artmaya devam ettiği ancak tüm bölgelerde istihdamı kısıtlayan ve çoğu durumda ticari faaliyeti engelleyen kapsamlı işgücü sıkıntısının yaşandığı kaydedildi.

Raporda, bazı bölgelerde ise Delta varyantındaki artış nedeniyle işe dönüşlerin ertelendiği, bazı bölgelerde ücretlerde artış bildirildiği aktarıldı.

Fiyat artışlarına da değinilen raporda, "Bölgelerin yarısının fiyat artış patikasını güçlü, yarısının ise ılımlı olarak nitelendirmesi nedeniyle enflasyonun yüksek seviyede dengeli kaldığı bildirildi." ifadesi kullanıldı.

Raporda, kaynak sıkıntısı ile girdi fiyatı baskılarının yaygın şekilde devam ettiğine işaret edilerek, büyük ölçüde artan fiyatlara rağmen birçok işletmenin temel girdileri temin etmekte sorun yaşadığını bildirdiği aktarıldı.

Fed'in raporunda, bazı bölgelerin işletmelerin gelecek aylardaki satış fiyatlarında önemli artışlar beklendiğini belirttiği kaydedildi.


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