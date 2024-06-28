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Türkiye gri listeden çıktı... Bakan Şimşek'ten "Başardık" mesajı

28.06.2024 - 10:58 | Son Güncelleme :
Türkiye gri listeden çıktı... Bakan Şimşek'ten "Başardık" mesajı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "Başardık" mesajı paylaştı. Şimşek Türkiye'nin FATF'nin Gri Liste'deki durumunun ele alınacağı toplantıda bir sunum yapmak için Singapur'da bulunuyordu. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye'yi gri listeden çıkardı.

Türkiye ekonomisindeki yapısal ve mali politika değişiklikleri küresel anlamda ses getirmeye devam ediyor. Mali Eylem Görev Gücü kapsamında gri listede yer alan Türkiye'yi çıkardı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere Singapur'a gitti..

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Başkanı Raja Kumar, yarın TSI 12.00'de Genel Kurul sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyecek.

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BAKAN ŞİMŞEK'TEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "Başardık" mesajı paylaştı. Şimşek Türkiye'nin FATF'nin Gri Liste'deki durumunun ele alınacağı toplantıda bir sunum yapmak için Singapur'da bulunuyordu.

KRİPTO PARALARA İLİŞKİN DÜZENLEME İÇEREN KANUN DA YASALAŞTI

Türkiye'nin Gri Liste'den çıkmasının koşullarından biri olan Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, kripto varlık, varlık hizmet sağlayıcısı, platform tanımlaması yapıldı.

MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) internet sitesinde yer alan bilgilere göre FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bünyesinde kuruldu.

FATF'nin toplam 40 üyesi bulunuyor. Türkiye, 24 Eylül 1991 tarihinde FATF'e üye oldu. FATF faaliyetlerini, Genel Kurul toplantıları ve çeşitli konularda çalışmak üzere oluşturulan çalışma gruplarının gerçekleştirdiği toplantılar yoluyla yürütüyor.

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FATF, her yıl üç Genel Kurul toplantısı gerçekleştiriyor. Bu toplantılar genellikle Ekim, Şubat ve Haziran aylarında yapılıyor. FATF, üye ülkeleri kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler bakımından periyodik olarak denetlemekte ve değerlendirmekte.

FATF, ülke raporunda tespit edilen eksiklikleri iki yılda bir yapılan güncelleştirme (Biennial Update) ve düzenli izleme (Regular Follow Up) ile takip ediyor.


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