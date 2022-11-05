Türkiye Finans'ın aktif büyüklüğü 157 milyar lira oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye Finans üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Yılın üçüncü çeyreğinde ülke ekonomisine 97,7 milyar lira katkı sağlayan kurumun aktif büyüklüğü 157 milyar lira oldu.

Türkiye Finans 2022 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını KAP’a açıkladı. Kurum, aktif büyüklüğünü geçen yıl sonuna göre yüzde 36 arttırarak 157 milyar lira seviyesine çıkarmayı başardı. Fon kaynağını genişleterek topladığı fonları geçen yıl sonuna göre yüzde 43 artışla 121 milyar liraya ulaştıran Türkiye Finans, artan fon kaynağını finansman hacmini büyütmek için kullanarak ekonominin can damarı olan KOBİ’leri üçüncü çeyrekte de finanse etmeyi sürdürdü. Milli ekonomiye sağladığı katkıyı nakdi ve gayri nakdi fonlarla 97,7 milyar liraya ulaştıran kurum, üretim ve ticaretin devamlılığına katkı sunan finansman çeşitliliği ile fon kullandırımını yüzde 30 arttırarak 80 milyar lira seviyesine ulaştırdı.

##$HABER_1475173$##

Türkiye Finans, müşterilerinin emek ve özveriyle birikim yapabilmeleri için ürün portföyünü genişletmeye devam etti Kurum, bu araçlar içerisinde katılma hesaplarının payını geçen yıl sonuna göre yüzde 73 oranında arttırdı. Türkiye Finans’ın yasal özkaynakları bir önceki yıl sonuna göre yüzde 78 artışla 14,8 milyar lira olurken, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 21,3 seviyesine ulaştı.

Üçüncü çeyrek sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, “Üretim ve ticareti odağına alan katılım finans sisteminden güç alan kurumumuz sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejisini bu çeyrekte de korudu. İnsan odaklılık ile dijitalleşmeyi bütünleştiren stratejimiz ve ‘Üretime Dönüş’ vizyonumuz ile toplumun farklı kesimlerini fonlayarak, reel sektöre ve ülke ekonomisine somut katkılar sağlamayı sürdürdük” dedi. Murat Akşam sözlerine şöyle devam etti: “Mili ekonomiye sağladığı katkıyı her çeyrek istikrarlı bir şekilde arttıran kurumumuz, nakdi ve gayri nakdi fonlarla bu katkıyı 100 milyar (97,7) liraya yakın bir seviyeye ulaştırmayı başardı. Diğer taraftan üretim ve ticaretin devamlılığı için esnafı ve üreticiyi desteklemeyi sürdüren Türkiye Finans, artan fon kaynağını finansman hacmini büyütmek için kullanarak ekonominin can damarı olan KOBİ’leri sağlıklı bir şekilde finanse etmeyi hedefledi.”

Etiketler