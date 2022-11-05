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Yurtdışından gelecek Türkler öncelik olacak

05.11.2022 - 10:32 | Son Güncelleme :
Yurtdışından gelecek Türkler öncelik olacak | Ekonomi Haberleri

Gelecek yıl için erken rezervasyon dönemini başlatan Jolly, yüzde 50’ye varan indirimin yanı sıra tatilin sadece 4’te birini şimdi ödeyip, kalan tutarı tatile üç gün kala tamamlama ve kesintisiz iptal hakkı sunulacağını açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 2023’te yurtdışından büyük bir büyüme yakalayacaklarını belirterek, “Enflasyonun daha da artıp artmayacağını bilmediğimiz için erken rezervasyon çok daha önem kazanıyor. Ortalama beş yıldızlı bir otelin gecelik konaklama fiyatı bu yıl 500 TL’yken, erken rezervasyon döneminde alınırsa fiyat gelecek yıl 750 TL olacak. Sezonda ise fiyatlar bin 250 TL’den başlayarak yukarı çıkacak. Yakın gelecekte birinci önceliğimiz yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarımızı hem kültür turu hem konaklama kapsamında Türkiye’ye getirmek. Bir tur programı başlatıyoruz, bu anlamda 100 bin turist ilk hedefimiz. 2024’ten sonra bu sayının 250 bine çıkmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; enflasyon ve yükselen dövizle birlikte, otellerle anlaşmaların sürdüğünü söyleyen Vardar, “Gelecek yıl çalışacağımız otellerin yüzde 80’inin kontratı bitti. Bir ayda tek tek 174 otel gezdim. Yaptığımız anlaşmalarda yüzde 60-70 oranında fiyat artışı var. Enerji ve gıda maliyetlerindeki artış nedeniyle haklılıkları da var. Biz şirket olarak, Türk misafirin Avrupalı misafirden daha yüksek fiyatlarla değil daha uygun fiyatlarla tatil yapması için yatırım yapıyoruz” bilgisini verdi.

Jolly CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar da 2023’ün çok önemli bir yıl olduğunu belirterek, “Yeni sezonda da yeni başarılara imzamızı atmaya devam edeceğiz” mesajını verdi ve teknoloji yatırımlarını da güçlendirdiklerini söyledi.

‘BU GEMİYİ BİRLİKTE YÜRÜTECEĞİZ’

Bu yıl hedeflere ulaşıldığını, 2023 içinse hem sektör hem de Jolly için pozitif beklentiler taşıdıklarını belirten Mete Vardar, “Yıl bitmeden 2022 hedeflerine ulaştık. 2021-2022 döneminde bir önceki yıla göre kişi sayısında yüzde 25, ciroda ise yüzde 100 büyüme oranı yakaladık. Türkiye’de turizm 2023 yılında umut ediyorum ülkenin dört bir yanına yayılır. Sadece Akdeniz ve Ege çanağı olarak görmemek lazım. Diğer bölgelerde de yatak kapasitesi artıyor. İç pazar çok önemli, hep beraber bu gemiyi yüzdüreceğiz. Önce can sonra canan dönemi geçti, iki senede bir doluluklar yükselince ilk unutulan pazar iç pazar oluyor. İç pazar çok önemli ve bunun değerlendirilmesi lazım. Bir STK’dan şimdiye kadar iç pazara dikkat çeken bir açıklama duymadım” dedi.


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