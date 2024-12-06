Türkiye ekonomisine güven artıyor! CDS'ler 5 yılın dibinde

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Türkiye ekonomisine duyulan güvenin ana göstergelerinden biri olan CDS'lerde gerileme devam ediyor. Büyüme, enflasyon, cari açık, ihracat gibi alanlarda dünyanın birçok ülkesini geride bırakarak liderliğe yürüyen Türkiye ekonomisinde CDS'ler Şubat 2020'nin altına geriledi.

Başarılı ekonomi politikaları, baz etkisiyle düşüşe başlayan enflasyon, mali düzenlemeler, para politikasındaki istikrarlı duruş, birçok ülke ekonomisinde daralma olurken Türkiye ekonomisinin hızlı ve güçlü büyümesi verilere de pozitif yansıyor.

Türkiye'nin CDS'leri yüzde 1.14 oranında gerileyerek 249.85 seviyesine düştü. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye ekonomisine yurt dışından olan ilginin artması bekleniyor.

SON İKİ YILDA NEREDEN NEREYE GELDİ?

Türkiye'nin CDS'i 2022 yılının Haziran ayında 872 puana kadar yükselmişti. Bu noktadan itibaren düşüş yaşanmaya başladı ve günümüzde son 5 yılın en düşük CDS'ine erişildi.

CDS NEDİR?

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Finansal piyasalarda oldukça önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkan CDS (Kredi Risk Primi), bir ülkenin ya da kurumun iflas riskinin bir ölçüsü olarak tanımlanabilir. Belirli bir borç enstrümanının (örneğin bir tahvil) ödenmemesi riskine karşı koruma sağlar. Dolayısıyla yatırımcının belli süre zarfı içerisinde bir borçlunun kredi yükümlülüğünü yerine getirememe riskine karşı sigorta satın almasına destek olur. Yüksek CDS değeri, yüksek kredi riskini gösterirken, düşük CDS değeri daha düşük riski ifade eder. Bu prim ülkenin ekonomik istikrarı, politik durumu ve diğer faktörler tarafından etkilenebilir. Global yatırımcılar, yatırım kararlarını alırken bu primi dikkate alarak hareket ederler. CDS, kredi piyasalarında risk algısının bir barometresi olarak kabul edilir ve finansal kararlar için önemli bir ölçüttür.