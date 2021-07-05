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Türkiye’de yeni rekor geldi

05.07.2021 - 08:26 | Son Güncelleme :
Türkiye’de yeni rekor geldi | Ekonomi Haberleri

Toyota, haziran ayında binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarında toplam 5 bin 368 adetle tüm zamanların en yüksek haziran ayı satışını gerçekleştirdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Japon üretici Toyota aynı zamanda 2 bin 264 adetlik haziran ayı filo satışıyla da yeni bir rekora imza attı. Türkiye otomotiv pazarının ilk 6 ayında toplam 31.007 adetlik satışa ulaşan Toyota sektörde ilk 5 arasında yerini aldı. Marka ayrıca, 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 27 bin 590 adetlik binek otomobil satışı ve yüzde 8.9’luk pazar payı ile de ilk dört arasında bulunuyor. Markanın hibrit satışları da yüzde 162 arttı.


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