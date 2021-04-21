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Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

21.04.2021 - 17:53
Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu | Ekonomi Haberleri

Hüseyin Aydın'ın ayrılmasıyla boşalan Türkiye Bankalar Birliği başkanlığına Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar seçildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) eski Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevden ayrılmasıyla boşalan TBB yönetim kurulu başkanlığına Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar seçildi.

Reuters'in haberine göre; TBB'den yapılan açıklamada, birliğin bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, başkan vekilliğine de Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in seçilmesine oybirliği ile karar verildiği belirtildi.

Ziraat Bankası'nın 26 Mart'ta yapılan genel kurulunda Ziraat Bankası genel müdürlük görevini 10 yıldır yürüten Hüseyin Aydın'ın yerine Alpaslan Çakar atanmıştı. Görevi devretmesinin ardından Aydın'ın TBB yönetim kurulu başkanlığı görevi de sona ermişti.


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