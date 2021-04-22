‹ Önceki Haber Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni başkanı belli oldu Sonraki Haber › Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'nda Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'nda

ABD'nin ham petrol stokları arttı

22.04.2021 - 09:05
ABD'nin ham petrol stokları arttı | Emtia Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 600 bin varil arttı.

 

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 600 varil (yüzde 0,1) artarak yaklaşık 493 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 800 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 700 bin varil azalarak 635 milyon 900 bin varil olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 100 bin varil artışla 235 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 448 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 505 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 31 bin varil azalarak 2 milyon 548 bin varil oldu. Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 10-16 Nisan haftasında 11 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 446 bin varil oldu.

EIA'nın Nisan 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.345 Değişim: 1,10% Hacim : 14.178 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.309 22.04.2021 Yüksek 1.346
Açılış: 1.320
8,3304 Değişim: 0,30%
Düşük 8,3007 23.04.2021 Yüksek 8,3582
Açılış: 8,3056
10,0454 Değişim: 0,61%
Düşük 9,9642 23.04.2021 Yüksek 10,0649
Açılış: 9,9842
477,70 Değişim: 0,25%
Düşük 476,12 23.04.2021 Yüksek 479,50
Açılış: 476,52
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.