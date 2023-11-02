Türkiye 10 ayda 24,9 milyar dolar borç ödedi | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri 24 milyar 997,83 milyon dolara çıktı.

Türkiye ekonomisi düzenli olarak borç ödemelerini gerçekleştiriyor. Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri 24 milyar 997,83 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, 1 Kasım haftasında 217,95 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 211,94 milyon doları Hazine, 5,50 milyon doları diğer, 0,51 milyon dolar TCMB'ye yapılan ödemelerden oluştu.

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IMF'E ÖDEME YAPILMADI

Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'na borcu olmamasından dolayı herhangi bir ödeme yapılmadı.

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