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Turkcell'in altyapısına İsveç'ten 90 milyon dolar kredi

21.12.2020 - 15:26
Turkcell'in altyapısına İsveç'ten 90 milyon dolar kredi | Ekonomi Haberleri

İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası ile 90 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladığını duyuran Turkcell, krediden sağlanacak finansmanı, Ericsson'dan tedarik edilmekte olan altyapı donanımları ve servisler için kullanılacağını bildirdi.

Dijital operatör Turkcell, pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılın bitimine sayılı gün kala alt yapı yatırımlarını destekleyecek uzun vadeli bir kredi sözleşmesine imza attığını duyurdu. Yabancı finansal kuruluşların bu dönemde de Türkiye'ye ve Turkcell'e duyduğu güvenin bir göstergesi olan yeni kredi anlaşması kapsamında İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası ile 10 yıl vadeli 90 milyon dolar tutarında kaynak sağlanmış oldu. Nisan 2024e kadar kullanılmak üzere alınan bu kredi, Ericsson'dan tedarik edilmekte olan ürün ve servislerin finansmanı amacıyla kullanılacağı aktarıldı.

"YABANCI FİNANS KURULUŞLARININ TÜRKİYENİN TURKCELLİNE GÜVENİ TAM"

Likidite yönetiminde kaynak çeşitlendirmesine gitmenin ve uzun vadeli geri ödeme olanaklarının öncelikli konuları olduğunu belirten Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, "Güçlü bilanço yapımızı korumak için hem yerel hem de uluslararası finans piyasalarında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İmzaladığımız yeni kredi anlaşmasının 10 yıl gibi uzun bir vadeye ve uygun maliyete sahip olması yabancı finans kuruluşlarının Türkiye'ye ve Turkcell'e duydukları güveni göstermesi açısından da oldukça büyük bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.


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