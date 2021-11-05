Turkcell üçüncü çeyrek karını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Turkcell, yılın üçüncü çeyreğinde 9,4 milyar lira gelir ve 1,4 milyar lira net kar elde ederken, son 14 yılın en yüksek çeyreklik net müşteri kazanımına ulaştı.

Turkcell, 2021 yılının 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, değişen ihtiyaçlara uygun çözümler sunma vizyonu, yenilikçi dijital servisleri ve sunduğu üstün müşteri deneyimi ile 2021 yılının üçüncü çeyreğini de güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla noktaladı.

Turkcell Grubu, konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 22,3 artışla 9,4 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 4 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 43,1 oldu. Güçlü operasyonel performans ve disiplinli finansal risk yönetimi ile Turkcell'in 2021 yılı üçüncü çeyrek net karı yüzde 18 artarak 1,4 milyar TL'ye ulaştı ve tüm zamanların en yüksek çeyreklik seviyesine erişti.

Turkcell, son çeyrekteki performansını da göz önüne alarak yıl hedeflerini bir kez daha yukarı yönlü güncelledi. 2021 yılı gelir büyüme öngörüsünü yaklaşık yüzde 20 seviyesine, FAVÖK beklentisini de yaklaşık 14,5 milyar TL seviyesine yükseltti. 2021'in üçüncü çeyreğinde de müşteri odaklı yaklaşımını sürdüren Turkcell, bu dönemde 1,2 milyon müşteri kazanımıyla son 14 yılın en yüksek çeyreklik net müşteri kazanımına ulaştı. Yılın ilk 9 ayında ise 2,5 milyon yeni müşteri kazandı.

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TURKCELL, TECHFİN ALANINDA GÜÇLÜ PERFORMANS DEVAM EDİYOR

Turkcell, techfin tarafındaki gelirlerini Financell ve Paycell’in güçlü performansıyla yıldan yıla yüzde 37 artarak, 281 milyon TL’ye ulaştırdı. Paycell’de üç ay aktif kullanıcı sayısı 6 milyona erişti. Paycell Card üzerinden yapılan işlem hacmi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla 6 katına çıktı.

Turkcell, güçlü performansı ile yatırımcı dikkatini üzerine çeken Paycell’i potansiyel yatırımcılarla buluşturmak ve kısmi hisse satışı alternatiflerini değerlendirebilmek için adım attı. Bu kapsamda hisse satış sürecinin yönetimi için J.P. Morgan Securities plc ile yetkilendirme anlaşması imzalandı.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sunma amacıyla geliştirilen ve Turkcell marka ekosisteminde yer alan dijital servisler, bu çeyrekte tekil gelirini yıldan yıla yüzde 31 artırdı ve 435 milyon TL olarak gerçekleştirdi. Teknolojisi ve güçlü altyapısı ile kesintisiz iletişim sunan BiP’in aktif kullanıcı sayısı geçen yılın aynı döneminin 3 katına çıkarak 27,2 milyona ulaştı. TV , zengin içeriği ve sunduğu üstün deneyimle müşteri sayısını 1 milyonun üzerine çıkardı.

Turkcell’in kurumsal müşterileri için erişimden siber güvenliğe, bulut teknolojilerinden veri merkezlerine, yönetilen hizmetlerden nesnelerin internetine kadar geniş yelpazede yeni nesil teknolojileri sunduğu Dijital İş Servisleri’nin geliri bu çeyrekte 499 milyon TL oldu. Ayrıca 2021’in üçüncü çeyreğinden sonra gelire dönüşecek projelerinin kontrat değeri 832 milyon TL’ye ulaştı. Turkcell, Türkiye’yi veri ve bulut teknolojileri üssü haline getirme hedefi çerçevesinde yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek Turkcell Avrupa Veri Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

"PAYCELL’DEKİ ÜÇ AY AKTİF KULLANICI SAYIMIZ 6 MİLYONA ULAŞTI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, mobil, sabit, dijital servisler ve techfin gibi bir çok alanda hayata dokunan zengin ürün portföyü ve üstün hizmet kalitesine odaklanan yaklaşımları sayesinde mevcut ve yeni müşterilerin tercihi olmaya devam ettiklerini belirtti.

Tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiği bu dönemde odağa müşterilerin ihtiyaçlarını ve memnuniyetini aldıklarının altını çizen Erkan, "Çeyrek bazında son 14 yılın en yüksek müşteri kazanımına imza attık. Ülkemiz ve müşterilerimiz için hayata değer katan çözümler geliştirilmesine yönelik motivasyonumuz, güçlü finansal performansımızdaki en önemli itici gücümüz oldu." ifadelerini kullandı.

Erkan, Paycell’in sunduğu geniş çözüm yelpazesi sayesinde salgınla gelişen yeni ödeme alışkanlıklarına güçlü bir karşılık ürettiğini vurguladı.

Turkcell’in techfin alanındaki yenilikçi ödeme platformu Paycell’in performansına ilişkin Erkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital ödeme platformumuz Paycell’deki üç ay aktif kullanıcı sayımız 6 milyona ulaştı ve aynı dönemde Paycell Card üzerinden yapılan işlemler geçen senenin üçüncü çeyreğine kıyasla 6 katına çıktı. Küçük ve orta ölçekli işyerlerinin kullanımına sunduğumuz Android POS cihazımız ve e-ticaret alanındaki sanal POS entegrasyonumuz sayesinde, çeyreklik işlem hacmimiz geçen yılın aynı döneminin 8 katına çıkarak 475 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Güçlü performansıyla yatırımcıların da ilgisini üzerine toplayan Paycell’in, yarattığı faydayı ve temsil ettiği değeri daha yukarı seviyelere taşıyabilmek için yeni bir sürece girdik. Paycell’in mevcut değerinin ortaya çıkarılması ve kısmi hisse satışı alternatiflerinin değerlendirilmesi için stratejik yatırımcılar ile görüşmelere başlamayı planlıyoruz. Paycell’in gelecek yolculuğunu şekillendirecek yeni bir etap başlattık."

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE 5G İÇİN FİBER ALTYAPI ŞART"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, özellikle salgın sonrası dönüşen gündelik ve ekonomik hayat içerisinde genişbant hızının ve kapasitesinin daha kritik bir öneme kavuştuğunu vurguladı.

Türkiye’nin, dijital dönüşümün ihtiyaçlarına yanıt oluşturabilecek bir fiber altyapıya kavuşabilmesinin önemli olduğunu belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi 5G’ye hazırlık ve 5G’nin getireceği temel faydaları en iyi şekilde sunabilmek açısından da fiber altyapı büyük önem taşıyor. 5G teknolojileri konusunda çalışan gerek üniversiteler gerekse şirketlerle birlikte hareket ederek, Türkiye’de bir 5G çözüm ekosisteminin oluşturulmasına destek veriyoruz. 5G’ye geçiş sürecinde de yatırımı merkeze alan ve bu sayede rekabetin üst yapıda, değer teklifleri üzerinden gerçekleşmesine olanak sağlayacak yaklaşımı da gayet yapıcı ve olumlu buluyoruz."

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