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Turkcell Pasaj’ın cirosu 6 ayda 3 kat arttı

20.08.2021 - 16:19
Turkcell Pasaj’ın cirosu 6 ayda 3 kat arttı | Ekonomi Haberleri

Turkcell Pasaj’ın cirosu, geçen senenin aynı tarih aralığındaki 6 aylık dönemine kıyasla 3 katından fazla artış gösterdi. Aynı dönemde turkcell.com.tr trafiğinde yüzde 55, ilk kez alışveriş yapan kullanıcı sayısında ise yüzde 50’lik bir artış yaşandı.

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, pandemi döneminde müşterilerinin artan online alışveriş ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla açtıkları Turkcell Pasaj’ın gösterdiği hızlı büyümeden son derece büyük mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi. Özdal, Turkcell Pasaj’ı kurarken birinci önceliklerinin, müşterilerin ihtiyaç duyduğu güvenilir ve kaliteli alışveriş ortamını oluşturmak olduğunu vurgularken, “Platformun son 6 ayda gösterdiği performans, bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ne kadar verimli olduğunu, dolayısıyla da müşterilerimizin Turkcell markasına duydukları güvenin bir kez daha tescillendiğini gösteriyor” diye konuştu.

Turkcell Pasaj’ı tercih eden müşterilerin Türkiye’nin alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne Turkcell güvencesiyle hızla ve kolayca ulaşabildiğinin altını çizen Özdal, Turkcell Pasaj’ın satış sonrası hizmetiyle de benzerlerine fark atan bir platform olduğunu kaydetti.

“TÜKETİCİYİ YAKINDAN İZLİYORUZ”

Müşterilerine daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla sık sık testler ve kişiselleştirme optimizasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve çözümler ürettiklerini belirten Özdal, “Her geçen gün büyümeye devam eden online alışveriş platformlarında kullanıcı alışkanlıklarının yakın takipçisiyiz. Ipsos ile ortak yürüttüğümüz son çalışmada pandeminin etkisiyle artan online alışveriş platformlarının kullanımında, kullanıcı deneyimi etkileşimlerini ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdik” dedi.

KULLANICILARIN YARIYA YAKINI ALIŞVERİŞ YAPTIĞI PLATFORMA SADIK

Ipsos tarafından Turkcell için gerçekleştirilen araştırmaya göre online alışveriş platformları genelinde; kullanıcıların bildiğini belirttiği markadan son 3 ay içinde alışveriş yapanların oranı ortalama yüzde 59, bu kullanıcılar arasında markadan son 1 ay içinde alışveriş yapanların oranı ise yüzde 49 çıktı. Araştırmaya katılan kullanıcıların son 3 ay içerisinde bir platformdan ortalama 2 kez alışveriş yaptıkları belirlendi. Online alışveriş platformlarından en çok satın alınan ürünlerin başında giyim kategorisi gelirken bunu elektrik ve tesisat ürünleriyle cep telefonu ve aksesuarları takip etti.

BAŞLICA TAVSİYE NEDENİ ‘HIZLI KARGO’

Kullanıcıların alışveriş yaptıkları online platformları çevrelerine tavsiye etmelerinin başında ‘kargo’ süreci geliyor. Kargonun kullanıcıya hızlıca ulaştırılması en önemli etken olurken, bunu ‘güvenilir marka’, ‘fiyat/ promosyon’ ve ‘müşteri hizmetleri’ takip ediyor. Tavsiye etmeme nedenlerinin başında ise bu konulara ek olarak iade/iptal süreçlerinde yaşanılan olumsuz deneyimler geliyor.

KADINLAR SOSYAL MEDYAYI TERCİH EDİYOR

Araştırmaya göre alışveriş süreci veya sonrasında destek almak istenen kanalların başında müşteri hizmetleri geliyor. Müşteri hizmetleri kanalını canlı destek, satıcı ve sosyal medya takip ediyor. Kullanıcıların yüzde 50’si temas ettiği kanaldan aldığı hizmetten memnun olduğunu belirtiyor. Araştırma sonuçları kadınların sosyal medya ve satıcı aracılığı ile destek almayı erkek kullanıcılardan daha çok tercih ettiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre online alışveriş platformlarında son 3 ay içerisinde sorun yaşayanların oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Kullanıcıların en çok sorun yaşadığını belirttiği, müşteri hizmetleri ile çözmeye çalıştığı konuların başında ‘hatalı ürün’ ve ‘eksik teslimat’ geliyor.

İNDİRİM, MÜŞTERİ BAĞLILIĞINI ETKİLİYOR

Araştırmaya göre kullanıcıların gelecekte de online alışveriş platformlarından alışveriş yapmaya devam etme motivasyonlarının başında ‘fiyatlarında indirime gitmesi’ ve ‘müşteri ilişkilerinin daha ilgili olması’ başlıkları öne çıkıyor.


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