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TMSF'den AFAD'a 10 milyon TL destek

20.08.2021 - 17:03
TMSF'den AFAD'a 10 milyon TL destek | Ekonomi Haberleri

TMSF ve yönetimindeki şirketlerin, AFAD yürütülen “Ben De Varım” yardım kampanyasına 10 milyon TL destekte bulunacağı bildirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF)resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve yönetimindeki şirketlerin, orman yangınları ve sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) yürütülen “Ben De Varım” yardım kampanyasına 10 milyon TL destekte bulunacağı belirtildi.

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