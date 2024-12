Turkcell Genel Müdürü Koç: Turkcell, Türkiye'ye en iyi ve en kaliteli 5G'yi getirecek

Haberin Devamı

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, yapay zeka (AI) ve bağlantı teknolojilerinin girişimciler için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, "Her şeye bağlantı sağlamaya başlarsak, pazar devasa hale gelecek, büyüme fırsatları artacak ve girişimciler için harika fikirler ortaya çıkacak." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında gerçekleştirilen "Take Off İstanbul" etkinliği, İstanbul Fuar Merkezi'nde sürüyor.

Etkinlikte konuşan Koç, değişen ve değişmeyen paradigmalarla birlikte yeni teknolojilerin sunduğu olanaklara dikkati çekti.

Sosyal medyada son dönemde öne çıkan "beyin çürümesi" (brain rot) kavramına atıfta bulunan Koç, bu kavramın Oxford tarafından "2024 Yılın Kelimesi" olarak seçildiğini anımsattı.

Koç, "Beyin çürümesi, bireyin enerjisini ve beynini kalitesiz ve profesyonel olmayan içerik için tüketmesi anlamına geliyor. Bugün sosyal medyanın en büyük sorunlarından biri, bu tür içeriklere maruz kalmamız. Bu noktada, bir dijital sağlayıcı olarak Turkcell her zaman kaliteli içerikle ilerlemeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Hızla değişen dünyada bilgiye ve teknolojiye erişimin arttığını, her an her yerden bağlantıya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Koç, bu durumun değerli içeriğe erişimi daha önemli hale getirdiğini aktardı.



2025'E KADAR 500 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM, 2030'DA 2 TRİLYON DOLARLIK PAZAR

Koç, yapay zekanın küresel yatırımlar açısından taşıdığı öneme değinerek, 2025'e kadar 500 milyar dolarlık küresel yatırımın yapay zeka teknolojilerine harcanacağını bildirdi.

Bu rakamın 2030'da 2 trilyon dolara ulaşacağını kaydeden Koç, "Girişimciler için şunu söyleyebilirim ki, yapay zekayı mutlaka yol haritanıza eklemeniz ve sistemlerinizde kullanmanız gerekiyor." dedi.

Bağlantı teknolojilerinin geldiği noktaya ilişkin konuşan Koç, daha önce yalnızca insanları birbirine bağlayan bağlantı teknolojilerinin artık insanları, makineleri ve her şeyi birbirine bağlayan bir yapıya evrildiğini ifade etti.

Koç, "Şu an makineler insanlarla iletişim kuruyor. Ancak bir sonraki adım, makinelerin kendi aralarında iletişim kurması olacak. Bu, yeni bir çağın başlangıcı anlamına geliyor. Herkese bağlantı sağlama döneminden, her şeye bağlantı sağlama dönemine geçiyoruz." diye konuştu.

Her şeye bağlantı sağlama döneminin, pazarın sınırlarını genişlettiğini ve girişimciler için büyük fırsatlar sunduğunun altını çizen Koç, "Pazar giderek büyüyecek çünkü dünya çapında nüfus sınırlı. Ancak her şeye bağlantı sağlamaya başlarsak, pazar devasa hale gelecek, büyüme fırsatları artacak ve girişimciler için harika fikirler ortaya çıkacak. Sonuç olarak, her şeye bağlantı sağlamamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.



GİRİŞİMCİLER İÇİN DEĞİŞMEYEN PARADİGMALAR

Koç, girişimcilik ekosisteminde değişmeyen bazı paradigmaların da var olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir girişimci için yapay zeka ve bağlantı değişen paradigmalar olarak öne çıkıyor. Ama değişmeyen bir şey var, o da, bir fikrinizin olduğu o büyülü an. Bir girişimci ya da bir girişim için bu an her zaman var ve geçerlidir. Bir fikriniz varsa, o büyülü anın orada olması gerekir. Dijital teknolojilerle çalışıyor olsanız bile, sosyal teknolojilerle veya sosyal alanda çalışıyor olsanız bile, o parlak an her zaman orada olacak. Başka bir şey daha var, bu parlak an ile bu fikri bir ürüne dönüştürmeniz gerekiyor. Bu noktada, insan davranışını dikkate almanız gerekiyor. Girişimci olarak bir ürün inşa etmek ya da bir şey üretmek istiyorsanız, insan davranışının nasıl olacağını dikkate almalısınız."

İnsan davranışında hiç değişmeyen 5 temel güdüye değinen Koç, girişimcilerin insan davranışlarını anlamayı sağlayacak bu güdüleri dikkate almadan başarılı bir ürün veya hizmet geliştiremeyeceği yorumunda bulundu.

Koç, bu güdüler arasında insanların güç ve kazanma arzusu olan "edinme güdüsü", kendini değerli hissetme ihtiyacı olan "bağ kurma motivasyonu", yeni şeyler öğrenme merakı olarak tanımlanan "öğrenme motivasyonu", insanların sevdiklerini ve değerlerini koruma isteği olan "savunma motivasyonu" ve yeni duygusal deneyimler arama çabası olan "duygusal itici güç" yer aldığını kaydetti.

Girişimcilerin bireysel başarıya odaklanmaktan çok bir ekiple çalışmaları gerektiğini vurgulayan Koç, "Başarılı olmak istiyorsanız, her zaman bir ekibiniz olmalıdır. Yalnız bir yıldız değil, bir takım arıyoruz. Başarıya ulaşmak için bir ekip olmanız ve birlikte çalışmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



YAPAY ZEKA İÇİN AĞLAR, AĞLAR İÇİN YAPAY ZEKA

Koç, büyük miktarda veri gerektiren yapay zeka sistemlerinin etkili bir şekilde çalışabilmesi için güçlü bir ağ altyapısına ihtiyaç olduğu bilgisini paylaşarak, şunları söyledi:

"Bu veriler ağlara aktarıldığında, fil akışı etkisi yaratır. Bir filin hareket ettiğini hiç gördünüz mü? Fil hareket ettiğinde, geçtiği yolu tamamen kapatır ve her şeyi durdurur. İşte bu yüzden, sisteminizde bu tür bir fil hissi yaşamamak için ağları, optimizasyonu sağlayacak algoritmalarla desteklemeniz gerekir. Bu nedenle, AI (yapay zeka) için ağlar (networks for AI) konsepti son derece önemlidir."

"5G YENİ FIRSATLAR SUNACAK"

Koç, 5G teknolojisinin yeni gereksinimler getireceğini ve 2026 itibarıyla Türkiye'de 5G teknolojisine geçileceğini söyledi.

Turkcell'in bu kapsamda ağ altyapısını yapay zekanın gereksinimlerine uygun şekilde geliştirdiğine işaret eden Koç, "4G'nin yeni gereksinimleri olduğu gibi, 5G'nin de olacak. 2026 yılında Türkiye'de 5G teknolojisine kavuşmayı umuyoruz ve Turkcell, Türkiye'ye en iyi ve en kaliteli 5G'yi getirecek." şeklinde konuştu.