Turkcell’e son 1 yılda 1,8 milyon faturalı yeni abone | Ekonomi Haberleri

Turkcell, 2024’ün ikinci çeyreğini güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla noktaladı. Yılın ikinci üç aylık döneminde net abone sayısını 346 bin artıran şirketin Türkiye’deki toplam abone sayısı 43,2 milyona ulaştı. Bu çeyrekte faturalı abone sayısı net 477 bin artan Turkcell’in son 1 yılda kazandığı faturalı abone sayısı 1,8 milyon oldu. Makroekonomik faktörler göz önünde bulundurulduğunda dirençli bir performans sergileyen Turkcell’in grup gelirleri yılın 2. çeyreğinde 34,9 milyar TL olurken,

İstanbul ve New York borsalarına eş zamanlı kote ilk ve tek Türk şirketi olan Turkcell, 2024 yılının ikinci çeyreğini güçlü sonuçlarla tamamladı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç güçlü operasyonel performanslarını yılın ikinci çeyreğine de taşıdıklarını açıkladı.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını önceliğimiz kabul ederek, yenilikçi ve kapsamlı çözümler sunma misyonumuzu sürdürdük. 30. yılımızın heyecanını yine müşterilerimizle birlikte yaşadık. Pek çok farklı kampanya ve faydayı hayata geçirdik. Müşteri odaklı aksiyonlarımız, üstün servis kalitemiz ve sunduğumuz değer teklifleriyle yılın ikinci yarısını net 346 bin mobil abone kazanımı ile tamamladık. Faturalı abone bazımız bu çeyrekte net 477 bin artış gösterirken, son 1 yılda kazandığımız faturalı abone sayısı 1,8 milyon seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu.

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Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Telekom alanında liderlik ana odağımızın yanı sıra, veri merkezi işletmeciliği, yenilenebilir enerji, yapay zekâ ve siber güvenlik alanlarına da büyük önem verdik. Uçtan uca teknoloji sağlayıcısı konumumuzu büyütme hedefimizle, teknolojinin ilerlemeyi tetiklediği bir geleceği inşa etmeye devam ediyoruz. Techfin alanındaki faaliyetlerimiz ile sunduğumuz yenilikçi hizmetler hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin hayatlarına değer katıyor” diyerek sözlerini sürdürdü.

DR. ALİ TAHA KOÇ: “ÜLKEMİZİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLAYACAK STRATEJİK YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Ukrayna’daki iştiraklerinin satışına ilişkin açıklamalarda da bulunan Dr. Ali Taha Koç; “30’uncu yılımızda şirketimizin güçlü temelleri ile yenilikçi vizyonunu paydaşlarımız için değere dönüştürme hedefiyle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu bakış açımızla portföyümüzü sürekli olarak değerlendiriyor, uygun koşullar sağlandığında stratejik aksiyonlarımızı hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, 2023 yılının sonunda duyurduğumuz, Ukrayna’daki varlıklarımızın satışına ilişkin süreci, 9 Eylül tarihinde tamamladık ve ilk aşamada ülkemize 524,3 milyon dolar döviz girişi sağladık. Ukrayna’da 2022 yılından bu yana daha da şiddetlenen savaş koşulları da göz önüne alındığında, Turkcell olarak bu süreci başarıyla tamamlamış olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Hedefimiz, ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak yeni yatırımlara odaklanmak” dedi.

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Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç konuşmasının sonunda, “Şirketimizin 30. yılına güçlü adımlarla devam etmenin gururuyla, ‘Her şey Turkcell’le çalışıyor, Turkcell herkesle çalışıyor’ diyoruz. Üstün mobil ve sabit altyapımızın yanı sıra insanlardan nesnelere, teknoloji ekosisteminden sosyal sorumluluğa uzanan pek çok yatırımımızla ülkemize değer katmaya devam ediyoruz.” dedi.

MOBİL ABONEDE SON 6 YILIN EN DÜŞÜK KAYIP ORANI

Turkcell yılın ikinci çeyreğinde 30. yıl kutlamaları kapsamında hayata geçirdiği kampanyalarla abonelerin tercihi olmaya devam etti. ‘Akıllı Fatura’ hizmeti, ‘30. Yıl Katlama Kampanyası’ gibi yenilikçi hizmetlerin de katkısıyla Turkcell’in aylık ortalama mobil abone kayıp oranı yüzde 1,5 ile son 6 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

SABİT ABONE KAYIP ORANI 2006’DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEDİ

Turkcell, sabit genişbant segmentinde fiber abone odağına devam etti. Yüksek hızlı ve kaliteli fiber hizmetlere olan talep ile net 42 bin fiber abone kazanırken, fiber abone bazı 2,4 milyon seviyesine ulaştı. Toplam sabit abone bazı 3,2 milyona yaklaşırken, abone kayıp oranı ise yüzde 1,2 ile 2006’dan bu yana en düşük seviyeye indi.

TECHFİN FAALİYETLERİNİN GÜÇLÜ KATKISI DEVAM EDİYOR

Turkcell’in Financell ve Paycell markaları ile hizmet verdiği techfin alanı, grup büyümesine olan yüksek katkısını bu çeyrekte de devam ettirdi. Financell’in gelirleri, yıllık bazda yüzde 33,9 artarak 947 milyon TL olurken, kredi portföyü ikinci çeyreğin sonunda 6,3 milyar TL’ye ulaştı. Güvenli ödeme çözümleri sunan Paycell’in gelirleri ise yıllık bazda yüzde 15,8 arttı. ‘Sonra Öde’ hizmetinin işlem hacmi (grup dışı) yüzde 34 artarak 2,6 milyar TL olurken, hizmete sunulduğundan bu yana yüksek talep gören POS çözümleri, işlem hacmindeki yüzde 86 artışla ürün portföyündeki yerini güçlendirmeye devam etti.

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İKİNCİ ÇEYREKTE 30. YILINI MÜŞTERİLERİYLE KUTLAMAYA DEVAM ETTİ

1994 yılında cep telefonundan ilk ‘Alo’ ile iletişim teknolojilerinde yeni bir dönem başlatan Turkcell, 30’uncu kuruluş yılında da yenilikçi ve geniş kapsamlı kampanyalarını ikinci çeyrekte de müşterilerine sunmaya devam etti. 30’uncu yaşını yıl başından bu yana farklı sürprizlerle kutlayan Turkcell, müşterilerine pek çok avantaj sunuyor. Katlama kampanyası ile abonelerin paketindeki GB ve dakikaları ikiye katlayan Turkcell, GNÇ ile gençlere yönelik sinema ve yemek faydası gibi yıl boyu sürecek birçok kampanyayı devreye aldı. Turkcell ayrıca, ‘Salla Kazan’ kampanyası ile Kurban Bayramı’nda müşterilerine toplam 30 milyon GB internet hediye dağıttı.

PAYCELL’İN YERLİ ÖDEME YÖNTEMİ TROY KART KULLANIMDA Türkiye’nin dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, yılın ikinci çeyreğinde kartlı ödeme sistemlerinin yerli çözümü TROY’u Paycell Kart’la birleştirdi. Kullanıcılar Paycell uygulaması üzerinden TROY sanal kart oluşturarak, yurt içi alışverişlerinde daha kolay, hızlı ve güvenli bir deneyim yaşayabiliyor.

İTÜ’DE 5G TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ AÇILDI

İstanbul Teknik Üniversitesi, Turkcell ve Ericsson iş birliğiyle kurulan 5G Teknoloji Kampüsü, Nisan ayında faaliyete başladı. Özel sektör ve akademiyi bir araya getiren Ar-Ge iş birliği kapsamında İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde kurulan sahada, 5G teknolojileri geliştirilecek ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlanacak.

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