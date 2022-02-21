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Turkcell’den KOBİ’lere dijital dönüşüm desteği

21.02.2022 - 10:17
Turkcell’den KOBİ’lere dijital dönüşüm desteği | Ekonomi Haberleri

Turkcell, işini dijitalleştirmek isteyen şirketlere teknolojik ürün ve hizmet alışverişlerinde de finansman desteği sunuyor. Dijital Dönüşüm Finansmanı ile operatör; ekonominin can damarı KOBİ’lerin akıllı telefon, tablet, sunucu, yazılım veya bilgisayar gibi farklı teknolojik ihtiyaçlarında finansman çözümü sağlıyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmak amacıyla başlattığı Dijital Dönüşüm Finansmanı ile Turkcell, KOBİ’lerin teknolojik ürün ve hizmet alışverişlerine finansman desteği sunmaya devam ediyor. Her geçen gün KOBİ’lere finansman desteğini daha da artıran operatör, finansman şirketi Financell aracılığıyla 2021 yılında 160 milyon liralık kredi sağladı. Bir yılda 11 binden fazla KOBİ’nin yararlandığı ve 36 aya varan taksitlerle geri ödeme imkanının sunulduğu Dijital Dönüşüm Finansmanı; akıllı telefondan tablete, bilgisayardan sunucuya, yazılımdan projeye ve hizmet desteğine kadar her türlü teknolojik ihtiyaç için finansman desteği sağlıyor. Ayrıca KOBİ’ler esnek ödeme planları oluşturma ve ödemelere 3 ay sonra başlama avantajlarından da yararlanabiliyor.

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“ESNEK ÖDEMELİ FİNANSMAN DESTEĞİMİZLE DE KOBİ’LERİMİZİN YANINDAYIZ”

İHA'da yer alan habere göre; Üreterek büyüyen Türkiye hedefi çerçevesinde ekonominin can damarı konumunda olan KOBİ’lerin uçtan uca dijitalleşme yolculuğunda daima yanlarında olduklarını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Türkiye’nin ilk dijital operatörü olarak, teknolojik finansmanın öncüsü olan grup şirketimiz Financell iş birliğiyle KOBİ’lere finansman desteğimizi sürdürüyoruz. Dijital Dönüşüm Finansmanı olarak adlandırdığımız esnek ödemeli finansman desteğimiz sayesinde KOBİ’lerin teknolojik ihtiyaçlarına uygun ve hızlı kredi imkanı sağlıyoruz. Böylece KOBİ’ler, nakit kaynaklarını işlerini geliştirmek ve dijital altyapılarını güçlendirerek dünyayla rekabet edebilir hale gelmek için kullanıyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da KOBİ’lerimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun özel yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Operatörün Dijital Dönüşüm Finansmanı desteğinden bugüne kadar en çok faydalanan sektörler arasında hizmet, üretim, inşaat, perakende ve lojistik yer alıyor.


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