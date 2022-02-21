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Finansal hizmetler güven endeksinde 1,7 puanlık artış

21.02.2022 - 10:33
Finansal hizmetler güven endeksinde 1,7 puanlık artış | Ekonomi Haberleri

2022 yılı Şubat ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 1,7 puan artış kaydederek 173,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Şubat ayı finansal hizmetler anket sonuçlarına göre finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 1,7 puan artış kaydederek 173,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki iş durumunun ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı görüldü. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir miktar güçlendiği gözlendi.

2022 yılı Şubat ayında, sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 1,9 ve 0,4 puanlık artış olduğu görülürken, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 2,2 puanlık azalış olduğu gözlendi.

2022 yılı Şubat ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.


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