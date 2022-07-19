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Türk yöneticiye uluslararası görev

19.07.2022 - 08:55 | Son Güncelleme :
Türk yöneticiye uluslararası görev | Ekonomi Haberleri

Stellantıs, toplamda 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA) ‘İnsan Kaynakları Yetenek Yönetimi’ stratejisini bir Türk’e emanet etti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; grup çatısı altındaki sorumluluk alanları genişletilen Stellantis Türkiye CCO’su Ayça Furth, mevcut görevlerine ek olarak, MEA Bölgesi’ndeki insan kaynakları yetenek yönetimi stratejilerinden de sorumlu olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayça Furth, “MEA bölgesi iş yapış çeşitliliği ve barındırdığı farklı kültürel yapılar itibariyle, bir anlamda, grubun çok sesliğinin temsilcisi. Bu çok sesliliği yapılandırılmış bir strateji çerçevesinde, yeni iş yapış şekil ve yaklaşımlarıyla şekillendirme yaklaşımı bana bu yeni sorumlulukta oldukça heyecan veriyor” dedi.


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