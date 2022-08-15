Türk vatandaşlığı için BES netleşti | Ekonomi Haberleri

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yabancıların Türk vatandaşlığı için Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) girebilmelerinin detaylarını netleştirdi.

Buna göre, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payını 3 yıl sistemde kalma şartıyla BES’e yatıran yabancılara Türk vatandaşlığı hakkı verilecek. Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılar, yeni bir BES sözleşmesi kurmak suretiyle, unvanında ‘vatandaşlık’ ibaresine yer verilen emeklilik planlarına dahil edilecek.

VATANDIŞLIK FONU

Yabancılar için vatandaşlık emeklilik planları kurulacak. Vatandaşlık emeklilik planlarında giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi alınmayacak. Türk vatandaşlığı için BES’e girenler ilk üç yıl boyunca plan değişikliği, emeklilik nedeni ile hesap birleştirme ve başka bir şirkete aktarım yapamayacak. Vatandaşlığa hak kazanmak için gerekli katkı payı tutarı birden fazla sözleşmeye paylaştırılamayacak. Vatandaşlık Yönetmeliğinde belirtilen, vatandaşlığa hak kazanmak için sistemde kalınması gereken 3 yıllık süre emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi ile başlayacak. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), 3 yıl boyunca şartların ihlal edilmediğini kontrol edecek. Şartların ihlali üzerine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, Göç İdaresi Başkanlığına ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne ihlal bildirilecek.

SEDDK, yeni düzenleme ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “BES’e aktarılacak birikimlerin artması ile sistemin derinleşmesi, yurtiçi tasarrufların artışına önemli düzeyde katkıda bulunması ve üreteceği ölçek ekonomisi sayesinde maliyetleri azaltarak tüm katılımcılara katma değer sağlaması öngörülüyor. Yönetilen birikimlerin, piyasadaki kurumların gelişmesine ve uzun vadeli fon dengesine fayda sunması bekleniyor” denildi.

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