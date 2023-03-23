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Türk Ticaret Bankası'nın ihalesi tamamlandı

23.03.2023 - 09:59 | Son Güncelleme :
Türk Ticaret Bankası'nın ihalesi tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Türk Ticaret Bankası ihalesinde İGE A.Ş. 455 milyon TL teklif verdi.

Türk Ticaret Bankası ihalesine Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçılar Birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte 20 kamu ve özel bankasının ortak olduğu İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi(İGE) 455 milyon TL teklif verdi.

İhale, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Rekabet Kurumu onayları alındıktan sonra, TMSF Fon Kurulu’na sunularak sonuçlandırılacak.

Tasarruf Sigortası Mevduat Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, BDDK 2001 yılında Türk Ticaret Bankası’nın lisansının kaldırılmasına ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi hususunda TMSF’nin yetkili kılınmasına karar verdi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Kurumumuzun 20 yılı bulan yoğun çalışmaları neticesinde banka tasfiyeden çıkarılmış, yeniden lisans almaya hak kazanmış ve şeffaf ihaleyle satışı gerçekleştirilmiştir.

Türk Ticaret Bankası’nın bankacılık yapma izni (bir adet lisansı) bulunmaktadır.

Muhammen satış bedeli, uluslararası bir bağımsız denetim şirketinin incelemeleri neticesinde 380 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu bedelin içerisinde, bankanın son bir yıl içerisinde güncellenen değerleme raporlarına göre gayrimenkullerinin toplam değeri 19 milyon TL’dir.

İhale Resmî Gazete’de ve kurumumuzun internet sitesinde ilan edilerek kamuoyuna duyurulmuş, şartname alarak Bilgi Odası’na giren her katılımcıya başından sonuna kadar özenle bilgi paylaşımı yapılmıştır.

İhale, TMSF Fon Kurulu tarafından oluşturulan Satış Komisyonu’nca her aşaması tutanak altına alınarak, şeffaf ve rekabet ortamı oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Şartname alan katılımcı sayısı 13 olup, teklif veren katılımcı sayısı 6’dır.

İhaleye son teklif verme tarihi olan 20.03.2023 günü saat 17:00 itibarıyla 6 teklif sahibi tarafından teklif başvurusunda bulunulmuştur. Satış Komisyonu tarafından, İhale Şartnamesi gereğince yapılan inceleme neticesinde; katılımcılardan 3’ünün şartname gereklerini/koşullarını sağladığı tespit edilmiştir. Gerekli şartları taşımayanlar hakkında tutanak tutulmuş, bu nedenle ihaleye katılmaları mümkün olamamıştır.

Her aşaması tutanakla kayıt altına alınarak yürütülen; 21.03.2023 tarihinde kapalı zarfların katılımcıların huzurunda açılması ve akabinde açık artırma yapılması suretiyle neticelendirilen ihale süreci 380 milyon TL olarak belirlenen muhammen bedelin üzerinde bir rakamla, 455 milyon TL ile sonuçlanmıştır.

İhalede en yüksek teklifi veren İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) bir kamu kuruluşudur. TC Ticaret Bakanlığı’nın koordinesinde 1 Mart 2022’de faaliyete geçmiştir. Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçılar Birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte 20 kamu ve özel bankasının ortak olduğu İGE (İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi), sermaye yetersizliği içinde olan ihracatçılara münhasıran, ihracat kredileri için kefalet vermek üzere kamu adına faaliyetlerini yürütmektedir.

İhale, BDDK ve Rekabet Kurumu onayları alındıktan sonra, TMSF Fon Kurulu’na sunularak sonuçlandırılacaktır."


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