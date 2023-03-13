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Türk Ticaret Bankası'na tekstilci talip

13.03.2023 - 08:26 | Son Güncelleme :
Türk Ticaret Bankası'na tekstilci talip | Ekonomi Haberleri

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan Türk Ticaret Bankası'na halka açık olan Rubenis Tekstil talip oldu. Şirket satın almak için ihaleye katılacağını açıkladı.

Uzun yıllardır satışı gündemde olan ancak ihaleye çıkmayan Türk Ticaret Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışına karar verildi.

Borsa İstanbul'da işlem gören Rubenis Tekstil, Türk Ticaret Bankası satış ihalesine iştirak edilmesine karar verdi.

BÜYÜK ORTAK OSMAN İPEK

Rubenis Tekstil 74.5 milyon lira sermayeye 998.7 milyon lira özsermayeye sahip. Şirket en son bilançosunda 169.3 milyon lira kar etmişti. Yıldız Pazar'da işlem gören Rubenis Tekstil'in ana ortağı olarak Osman İpek görülüyor. İpek'in şirketteki payı yüzde 67,11 seviyesinde. Geri kalan kısım ise halka açık.

Rubenis Tekstil, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) tarafından satışa çıkarılmış olan Türk Ticaret Bankası AŞ'nin satış ihalesine iştirak edilmesine karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin 10.03.2023 Tarih ve 99 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılmış olan Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin satış ihalesine iştirak edilmesine, söz konusu ihaleye Şirketimiz adına katılmak, fiyat teklifi vermek, devir işlemlerini yapmak vb. her türlü hususlarda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman İpek'in yetkilendirilmesine karar verilmiştir. İhale süreciyle ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır."


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