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Türk Ticaret Bankası satışa çıkıyor

28.02.2023 - 08:05 | Son Güncelleme :
Türk Ticaret Bankası satışa çıkıyor | Ekonomi Haberleri

TMSF, Türk Ticaret Bankası'nın yüzde 98,49 oranındaki payını 380 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türk Ticaret Bankası'nı satmak için harekete geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre muhammen satış bedeli 380 milyon lira olarak belirlendi. Kapalı zarf usulü satışı gerçekleştirilecek olan banka için katılımcılar muhammen bedelin yüzde 10'u olan teminatı yatırması gerekecek.

TMSF'nin elinde bankanın yüzde 98.49567'si bulunuyor. Buna göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04.11.2021 tarihli ve 9895 sayılı kararıyla faaliyet izni verilen toplam 10.924.923.581 adet hisseden müteşekkil Türk Ticaret Bankası AŞ’nin halihazırda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait % 98,49567 oranındaki 10.760.577.346 adet hissesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 107'nci maddesi kapsamında ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldı. 

İhale 21 Mart 2023 günü, saat 10:00’da yapılacak. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ya da pazarlık usulüyle devam edecek.


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