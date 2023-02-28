Türk Ticaret Bankası satışa çıkıyor | Ekonomi Haberleri

Türk Ticaret Bankası satışa çıkıyor
TMSF, Türk Ticaret Bankası'nın yüzde 98,49 oranındaki payını 380 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türk Ticaret Bankası'nı satmak için harekete geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre muhammen satış bedeli 380 milyon lira olarak belirlendi. Kapalı zarf usulü satışı gerçekleştirilecek olan banka için katılımcılar muhammen bedelin yüzde 10'u olan teminatı yatırması gerekecek.
İhale 21 Mart 2023 günü, saat 10:00’da yapılacak. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ya da pazarlık usulüyle devam edecek.
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