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Türk Telekom yatırım hedefini 14 milyar TL’ye yükseltti

09.11.2022 - 16:40 | Son Güncelleme :
Türk Telekom yatırım hedefini 14 milyar TL’ye yükseltti | Ekonomi Haberleri

2022’nin ilk 9 ayında Türk Telekom’un net kârı 3 milyar 124 milyon lira olurken toplam abone sayısı da 52,8 milyona ulaştı.

Türk Telekom, yıl sonu itibariyle konsolide gelirlerinde yıllık artışın yüzde 37’ye, FAVÖK’ün 19 milyar TL’ye, yatırım harcamalarının da 14 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyor.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Olumlu sonuçlarını görmeye başladığımız aksiyonlarımızla üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında gözle görülür bir iyileşme kaydettik. Bize güvenen müşterilerimiz, yüksek kaliteli insan kaynağımız ve üstün teknolojimiz, hedeflerimize ulaşmak için sahip olduğumuz en zengin kaynaklarımızdır” dedi. 

Türk Telekom Grubu, finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2022’nin ilk 9 ayında dikkat çekici bir performansa imza atan Türk Telekom, önceki yılın ilk 9 ayına göre konsolide bazda yüzde 34,2’lik bir artışla 32 milyar 755 milyon liralık gelir elde etti. 52,8 milyona yükselen abonesiyle 2022’nin ilk 9 aylık döneminde toplam 3 milyar 124 milyon liralık net kâra imza atan Türk Telekom’un FAVÖK’ü ise (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) 9 ayda 13 milyar 554 milyon lira oldu. Fiber ağ uzunluğunu 30 Eylül 2022 itibariyle 389 bin km’ye yükselten Türk Telekom’un fiber abone sayısı aynı dönemde 11,2 milyona ulaştı.

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Sabit genişbant tabanında fiber abonelerin payı bir önceki yıla göre yüzde 62,3'ten yüzde 75,6'ya yükseldi. Türk Telekom’un fiber hane kapsaması ise 2022’nin 3. Çeyrek sonunda 31,1 milyonu buldu. Güçlü büyüme rakamlarına imza atan Türk Telekom, başarılı ve istikrarlı performansıyla 2022 öngörüsünü bir kez daha yukarı yönlü revize etti. Türk Telekom, yıl sonu itibariyle konsolide gelirlerinde yıllık artışın yüzde 37’ye, FAVÖK’ün 19 milyar TL’ye, yatırım harcamalarının da 14 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyor. 

“GÖZLE GÖRÜLÜR BÜYÜME”

Türk Telekom’un Wi-Fi bağlantı noktaları, ‘robotcafe’ deneyimi, Türk Telekom Lounge alanıyla ziyaretçilerine ayrıcalıklı imkanlar sunduğu ve ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen basın toplantısından konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal; finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Haziran'dan Eylül'e kadar hem iç hem de dış turizm oldukça hareketli geçti. Bu durumla desteklenen tüketici algısı bazı açılardan ikinci çeyreğe göre daha olumlu bir seyir izledi. Bunun yanı sıra olumlu sonuçlarını görmeye başladığımız aksiyonlarımızla birlikte, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında gözle görülür bir iyileşme kaydettik. Bize güvenen müşterilerimiz, yüksek kaliteli insan kaynağımız ve üstün teknolojimiz, hedeflerimize ulaşmak için sahip olduğumuz en zengin kaynaklarımızdır. Bu yılın ilk 9 ayındaki başarılı performansımız sonrası yıl sonu öngörümüzü de bir kez daha yukarı yönlü revize ettik. Yılın ilk 9 ayı itibariyle 7 milyar 83 milyon TL’lik yatırım yapmış durumdayız. Türk Telekom abone sayısı yılın üçüncü çeyreğinde, daha büyük katkı mobilden gelmek üzere, hem sabit genişbant hem de mobildeki sağlıklı abone kazanımları üzerine toplamda 609 bin net abone artışı ile 52,8 milyona ulaştı. Son on iki ayda net abone kazanımı 1,4 milyon oldu. Gelir büyümesindeki çeyreksel artış eğilimi, fiyat revizyonlarının birikimli etkisi ve mevcut müşteri bazında süregelen sözleşme yenileme faaliyetlerinin tesiriyle üçüncü çeyrekte de devam etti. Yılın geri kalanında da güçlü bir gelir trendi bekliyoruz.”


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