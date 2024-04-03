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Türk şirketi Liverpool Kruvaziyer Limanı'nı işletecek

03.04.2024 - 10:34 | Son Güncelleme :
Türk şirketi Liverpool Kruvaziyer Limanı'nı işletecek | Ekonomi Haberleri

Global Ports Holding, Birleşik Krallık'ın en büyük limanlarından Liverpool'un kruvaziyer limanını 50 yıllığına bünyesine katıyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Türk şirketi Global Ports Holding, Birleşik Krallık’ın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan olan Liverpool’un kruvaziyer limanını portföyüne katıyor. 

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Gerçekleştireceğimiz işbirliği ile kruvaziyer pazarından aldığı payı artıran Avrupa pazarında Liverpool Kruvaziyer Limanı’nın gücünü de artıracağız. Gelecek dönemde de GPH olarak akılcı fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

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Global Ports Holding, Liverpool limanının kruvaziyer operasyonlarını 50 yıllığına işletilmesi için Peel Ports Group'un bağlı kuruluşu The Mersey Docks and Harbour Company Ltd. ile anlaşma imzaladı. Operasyonların nisan ayında devralınması planlanıyor.

25 MİLYON STERLİNE VARAN YATIRIM 

Global Ports Holding, yolcu hacimlerinde önemli bir büyüme potansiyeline sahip olan Liverpool Kruvaziyer Limanı’nda gerekli izin ve lisansların alınması halinde 25 milyon sterline kadar yatırım yapmayı planlıyor. Altyapıyı geliştirmek için gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar ile 300 metrelik iki geminin ve günde 7.000'den fazla yolcunun aynı anda yanaşmasına olanak sağlayacak yeni bir yüzer iskele eklenecek. Liverpool Kruvaziyer Limanı 2023 yılında, 102 yolcu gemisini ve 186 binin üzerinde yolcuyu ağırladı.  Bu sayının 2024 yılında 200 bin yolcunun üzerine çıkması ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yıllık 400 bin yolcuyu aşması bekleniyor.


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