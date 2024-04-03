Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ise "Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verileri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:



Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız.

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Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi.



Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir.



Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 3, 2024

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