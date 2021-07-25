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"Türk sigorta sektörü salgın sürecinde pozitif ayrıştı"

25.07.2021 - 13:12 | Son Güncelleme :
"Türk sigorta sektörü salgın sürecinde pozitif ayrıştı" | Ekonomi Haberleri

Aksigorta Genel Müdürü Gülen, "Salgın döneminde Türk sigorta sektörü olarak hem prim büyümesinde hem teknik karlılıkta hem de dijitalleşme anlamında dünyadan pozitif ayrışan bir süreç yaşıyoruz" dedi.

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, yılın ilk yarısının sigorta sektörü açısından nasıl geçtiğine ve ikinci 6 aydaki öngörülerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tüm sıkıntılara rağmen sektörün büyümeyi sürdürdüğünü ifade eden Gülen, "Salgın döneminde Türk sigorta sektörü olarak hem prim büyümesinde hem teknik karlılıkta hem de dijitalleşme anlamında dünyadan pozitif ayrışan bir süreç yaşıyoruz. Çift haneli büyüme rakamları ve son yıllarda diğer sektörlere göre daha yüksek büyüme oranlarıyla, reel büyümelerle başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Yılın ilk 5 ayında 2020'nin aynı dönemine göre hayat dışı prim üretiminin yüzde 19 artarak 30,6 milyar liraya ulaştığını aktaran Gülen, dünya ile karşılaştırıldığında bazın hala düşük olduğunu ancak dünyayı ve Avrupa'yı yakalamada özellikle son yıllarda aşama kaydettiklerini anlattı.

AKSİGORTA, YILIN İLK YARISINDA YÜZDE 29 BÜYÜDÜ

Uğur Gülen, şirket olarak ilk 6 ayı oldukça iyi geçirdiklerini, ocak-mayıs döneminde prim üretimlerinin yüzde 29 artarak 2,4 milyar liraya yükseldiğini belirterek, mayıs özelinde prim üretiminin yüzde 34 büyümeyle 410 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Yılın ikinci yarısında da karlı büyüme odaklarını koruyacaklarını aktaran Gülen, tüm paydaşlara değer oluşturacak sürdürülebilirlik yatırımları yapacaklarını bildirdi.

Gülen, "Yılbaşında belirlediğimiz gibi prim üretiminde 2020 yılına göre yüzde 15-25 büyüme, net karda ise yüzde 10-20 hedefimizi koruyoruz." dedi.

Dijital altyapıları sayesinde salgın sürecine kolayca adapte olduklarını kaydeden Gülen, hibrit çalışma modeline devam ettiklerini, odak noktasına müşteriyi alan bakış açısıyla Kovid-19 dönemini oldukça başarılı geçirdiklerini söyledi.

Gülen, Türkiye genelinde 3 bin acenteye ulaşarak kapsama alanlarını oldukça genişlettiklerini, acentelere 3 farklı konseptte destek paketleri sunduklarını bildirdi.

SAĞLIKLA İLGİLİ POLİÇESİ OLAN SİGORTALI SAYISI 4 MİLYONA ULAŞTI

Aksigorta Genel Müdürü Gülen, salgın sürecinde sağlık sigortasına yönelik ilginin ve bilincin arttığını vurgulayarak, 2020'de sektör genelinde sağlık sigortaları prim üretimlerinde önceki yıla göre yüzde 18,50 artış yaşandığını, özel sağlık, tamamlayıcı sağlık, acil sağlık ve hastalık branşlarında yürürlükte poliçesi olan sigortalı sayısının 4 milyona yaklaştığını kaydetti.

Gülen, salgınla birlikte artan dijitalleşmenin beraberinde dijital riskleri de barındırdığını belirterek, sağlıktaki bilincin burada yeterince oluşamadığını, tüketicilerin, KOBİ'lerin, şirketlerin tehlikenin yeterince farkında olmadığını söyledi.

Aksigorta olarak son yıllarda salgından önce de dijitalleşmeye ağırlık verdiklerini aktaran Gülen, "Dijital kanal kullanımında önemli bir itici güç konumunda olan pandemi süreci de dijital kaslarımızı güçlendiren bir etken oldu. Pandemiyle birlikte tüm sigortacılık süreçlerini dijitalleştirirken, müşterilerimize de yeni nesil sigortacılık hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

"HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ YENİ UYGULAMALARLA DÜNYANIN SAYILI ŞİRKETLERİNDEN OLDUK"

Uğur Gülen, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini gözeterek ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müşteri bakış açısıyla aldığımız tüm aksiyonların müşteri nezdinde karşılığını fazlasıyla görmek de bizleri yeni adımlar atmak konusunda cesaretlendiriyor. Tüm iş süreçlerimizde kullandığımız yapay zeka ve robotik dönüşümü nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi hayal ettik. Türkiye'de ilk kez yapay zeka ile risk fiyatlandırma dönemini başlattık. 2020'de bütün bireysel trafik portföyümüzü yapay zeka ile fiyatlamaya başlamamız ve akabinde kasko portföyümüze entegre ettiğimiz bu uygulama, Aksigorta'yı Türkiye'de bunu yapan ilk şirket, dünyada da sayılı şirketlerden biri haline getirdi."

Kişiye özel belirlenen Akıllı Kasko hizmetlerine değinen Gülen, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek telekomünikasyon sigortacılığını başlattıklarını söyledi.

Müşterilerine, diledikleri zaman, diledikleri yerden sigorta satış ve hizmetlere erişebilme özgürlüğü sunduklarını aktaran Gülen, "Müşterilerimize ulaşabileceğimiz yeni bir kanal olarak hayata geçirdiğimiz telekomünikasyon sigortacılığı ile ferdi kaza, DASK, konut gibi çok sayıda ürünü akıllı telefonlar üzerinden müşterilerimizle buluşturmaya başladık. Şu anda çok daha kapsamlı sigortacılık hizmeti sunacağımız bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda bu uygulamanın detaylarını da açıklayacağız." şeklinde konuştu.


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