Türk savunma sanayi şirketi ABD'ye üretim hattı kuruyor

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Savunma sanayisinde son dönemde artan ihtiyaçları için ülkede yeni üretim tesisleri kurma kararı alan ABD, Türk şirketleri ile sözleşmeler imzalıyor.

Metal şekillendirme sektöründeki çalışmalarıyla yenilikçi çözümler sunan Repkon, savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik stratejik ürünleriyle yurt içinde ve dışında ilgi görüyor.

Repkon, metal şekillendirme sektöründe akıtarak sıvama (flowforming), kesme kuvveti ile sıvama (shearforming), rotasyonel soğuk dövme, kapalı/açık kalıpta sıcak dövme, sıcak uç konikleştirme proseslerinin (hot spinning) yanı sıra patlayıcı materyallerin sıkıştırılmasına yönelik inovatif teknolojiye sahip stratejik makine ile ekipmanları ve yüksek hassasiyetli üretim çözümleriyle dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahipleri tarafından tercih ediliyor.

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Son dönemde dünyanın çeşitli noktalarında ortaya çıkan çatışmalar ve artan mühimmat kullanımı yüksek talebi de beraberinde getirdi. Özellikle kara birliklerinin en önemli ateş destek unsurları arasında yer alan 155 milimetre top mermisi en yoğun kullanılan mühimmat türlerinden biri olarak dikkati çekti.

Ukrayna-Rusya savaşı bu konudaki ihtiyacı daha da tırmandırdı. Ukrayna'nın en önemli destekçilerinden ABD'de, Teksas'ta 155 milimetre top mermisi üretim hatları kurma kararı aldı. Bu tesisin kurulumu için Repkon ile sözleşme imzalandı. ABD'de üretilen 155 milimetrelik mermilerin yüzde 30'u Teksas'taki bu üretim hatlarından sağlanacak.

Repkon'a duyulan güven kısa süre sonra yeni bir sözleşmeyi getirdi. Repkon'un ABD'de faaliyet gösteren şirketi Repkon USA, ABD ordusu için Kentucky'de bir TNT üretim tesisi tasarlamak, inşa etmek ve devreye almak için 435 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Güçlü bir patlayıcı olan TNT, askeri alanda yaygın olarak çeşitli mühimmatlarda kullanılıyor. TNT ihtiyacını ülke dışından karşılan ABD, kurulacak tesisle üretimi ülke içinde gerçekleştirmeyi ve mühimmatlar için kritik önemdeki bu maddeye ilişkin tedarik zincirini güvence altına almayı amaçlıyor. Mevcut tedarik zinciri tamamen denizaşırı kaynaklara bağımlı olduğundan, ulusal savunma için yerel bir TNT üretim kapasitesinin oluşturulması hayati önem taşıyor.

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YENİ YATIRIM KARARIYLA GÜÇLENDİ

Repkon aratan talebe yanıt vermek için çeşitli yatırım kararlarını hayata geçirdi. Bu kapsamda, Avusturya ve İsviçre'de faaliyet gösteren Bowas satın alındı. Bowas, enerji malzemeleri endüstrisine yönelik tesis ve ekipmanların tasarımı, planlanması ve inşası ile enerji malzemeleri endüstrisi için hammadde üretimi tesis ve ekipmanlar konusunda uzmanlaşmış bir yapıya sahip bulunuyor.

Bowas'ın sivil patlayıcılar, askeri malzemeler ve mühimmat imhası alanındaki yetkinlikleri, Repkon’un son dönemde artan talebe yanıt vermesinde elini güçlendirmiş oldu.