Türk porseleni Oscar sofralarında

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28 ülkede 500’ün üzerinde mağazası bulunan Karaca, ilk olarak geçen yıl şef Wolfgang Puck ile temas kurmuş ve organizasyonun yemek takımlarını temin etmişti. Bu yıl 3 Mart 2025’te 97’ncisi düzenlenecek olan Akademi Ödülleri’nde de şef Puck’ın tercini yine Karaca oldu.

SPONSORLUK DEĞİL

Karaca CEO’su Fatih Karaca, geçtiğimiz akşam bir grup gazeteciye verdiği davette Oscar başarısının arka planını anlattı. Karaca, “Bu bir sponsorluk değil, doğal olarak gelişti” derken uzun yıllar törenin yemek takımlarını taşeronlardan alındığını, son dönemde bir Fransız marka tarafından verildiğini hatırlattı. Karaca, “Şef Wolfgang Puck ile görüştük. Geçen yıl terracota, doğal tasarımlı ürünlemizi tercih etti. 2024 Oscar töreninde ‘Red Carpet Collection’ koleksiyonu ile kırmızı halıda yer aldık. Çok memnun kaldılar. Bu yıl da bizimle çalışmak istediler. Ancak bu yıl Fine Pearl Ekstra Nish koleksiyonunu tercih ettiler” dedi.

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Karaca’nın verdiği bilgiye göre tasarım ekibi Oscar için Amerika’ya tam12 ayrı koleksiyon göndermiş. Törende öne çıkacak ürün inci kaleksiyonu olacak. Fatih Karaca, 10 bin parçadan oluşan bir set gönderildiğinin altını çizerken hedeflerini de şöyle anlattı:

“Biz bunun devam etmesini istiyoruz. Marka değerine çok şey katan bu işbirliği. İnşallah sadece porselen değil bardak gibi diğer kategorilerden de ürünlerimizi bu törende görmeyi planlıyoruz. Karaca, şu anda sektöründe dünyanın en büyük 20 markası arasında. 2030 yılına kadar bu kategoride dünyada akla gelen ilk üç markadan biri olmayı amaçlıyoruz.”

15 MARKA İLE 2 BİN NOKTADA

1973’te kurulan Karaca bugün itibarıyla bünyesinde 15 markayı bulunduruyor. 2024 yılında Flying Tiger ve Shark Ninja gibi iki küresel isim gruba katıldı. 28 ülkede 500’ün üzerinde mağaza ve yaklaşık 2 bin satış noktasıyla faaliyet gösterdiklerini belirten Fatih Karaca, “Online ve distribütör ağı ile birlikte ülke sayısı 43’e ulaşıyor. 2023’te sofra ve mutfak ürün kategorilerinde marka bilinirlik oranımız yüzde 98” diye konuştu.