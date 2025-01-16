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Türk mühendisler yurt dışından dönüyor

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#Ahmet Akyol#Aselsan#Şirket
Türk mühendisler yurt dışından dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 10:49

Yurt dışındaki Türk mühendisler yüksek teknolojili projeler için dönüş yolunda.

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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol  "1000'den fazla mühendis, 'Ben vatanıma geri dönmek ve bu heyecan veren yüksek teknolojili projelerde yer almak istiyorum' diye başvurdu. Geçen yıl hem başvurularda hem dönüp ASELSAN'da çalışmaya başlayanlarda 2023'e göre 4 kat artış oldu. ASELSAN açısından rekorlarla dolu bir yıl oldu. 7 ülkeye ilk defa ihracat yaptık, 30 ürünü ilk defa ihraç etmek üzere sözleşme imzaladık, 29 yeni ürünü envantere kazandırdık. Milletimizin ve devletimizin desteğiyle, 2025'te de oyun değiştirmeye, alanında lider ürünler çıkarmaya ve dünya çapında küresel bir şirket olarak daha fazla ülkede yer almaya devam edeceğiz" dedi.

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#Ahmet Akyol#Aselsan#Şirket

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