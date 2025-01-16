Türk mühendisler yurt dışından dönüyor

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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol "1000'den fazla mühendis, 'Ben vatanıma geri dönmek ve bu heyecan veren yüksek teknolojili projelerde yer almak istiyorum' diye başvurdu. Geçen yıl hem başvurularda hem dönüp ASELSAN'da çalışmaya başlayanlarda 2023'e göre 4 kat artış oldu. ASELSAN açısından rekorlarla dolu bir yıl oldu. 7 ülkeye ilk defa ihracat yaptık, 30 ürünü ilk defa ihraç etmek üzere sözleşme imzaladık, 29 yeni ürünü envantere kazandırdık. Milletimizin ve devletimizin desteğiyle, 2025'te de oyun değiştirmeye, alanında lider ürünler çıkarmaya ve dünya çapında küresel bir şirket olarak daha fazla ülkede yer almaya devam edeceğiz" dedi.