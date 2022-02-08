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Türk markaları Trendyol iş birliğiyle global arenada

08.02.2022 - 11:41
Türk markaları Trendyol iş birliğiyle global arenada | Ekonomi Haberleri

E-ticaret platformu Trendyol, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) işbirliği ile BMD üyesi markaları global pazarlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, “Birleşmiş Markalar Derneği ile perakende sektörü için gerçekleştirdiğimiz işbirliğini bir adım daha öteye taşıyarak, Türk markalarını global arenaya taşıyacağız” dedi.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile Türk markalarını dünyaya açmaya hazırlanıyor. BMD üyesi Türk markaları, Trendyol aracılığıyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca müşteri ile buluşacak.

“E-İHRACATA ÜÇ YIL İÇİNDE 500 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPACAĞIZ“

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin “Türk ürünlerini ve Türk üreticilerini yurt dışıyla buluşturmak en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. E-ihracat, ülkemize döviz girişini ve ihracatın katma değerini artıracak önemli bir fırsat. Yurt dışındaki milyarlarca tüketiciye satış yapma imkanı, hem ihracat gelirlerini hem de ihracatçı sayısını artırmada büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Birleşmiş Markalar Derneği ile perakende sektörü için gerçekleştirdiğimiz iş birliğini bir adım daha öteye taşıdık. BMD üyesi Türk markalarının ürünlerini global pazarda milyonlarca müşteriyle buluşturacağız. E-ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda, teknoloji, lojistik ve pazarlama odağında önümüzdeki üç yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapacağız. Türk ürünlerinin yurt dışında bilinirliğinin artmasına da destek olacağız” dedi.

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TRENDYOL’UN 2023’TE E-İHRACAT HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarına Türkiye'deki yerli üreticilerin ürettiği ürünlerle girerek, farklı coğrafyalardaki müşterilere de eriştiklerini ifade eden Çetin, şöyle konuştu: “Halen Almanya’daki müşterilerimize özel trendyol.com/de ve trendyol.com/en aracılığı ile Avrupa'nın 27 ülkesindeki müşterilerimizle Türk üreticilerini buluşturuyoruz. Ayrıca 50'den fazla global e-ticaret platformunda yer alıyoruz. 2023 yılında e-ihracat hacmi hedefimizi ise 1 milyar dolar olarak belirledik. 2021'de Avrupa’dan Orta Doğu ve Afrika’ya, çok geniş bir coğrafyada 100’e yakın ülkeye ihracat yaptık. Şu an globalde, yerli üreticilerimizin ürettiği ürünlere Trendyol aracılığıyla ulaşan 4 milyon müşteri bulunuyor. Tüm bu çabalarımızla ülkemiz için katma değeri yüksek, sağlam e-ihracat köprüleri kurarak, ülkemize döviz girişini artırmaya katkıda bulunacağız. Hedefimiz 5 yıl içinde Trendyol’un toplam satışları içerisinde e-ihracatın payını yüzde 33’e çıkarmak. Esnafımızı, KOBİ’lerimizi ve markalarımızı tüm dünyada satış yapabilir hale getireceğiz.”

BMD Başkanı Sinan Öncel, Trendyol ile perakende sektörüne finansman, pazarlama ve eğitim desteği için başlattıkları iş birliğini bir adım daha ileriye taşımaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye’nin önde gelen 452 markasının BMD çatısı altında yer aldığını bildiren Öncel, şöyle devam etti: “Aralık 2021 itibarı ile 109 markamızın 140 ülkede 5 bin 703 mağazası ve 11 bini aşkın satış noktası bulunuyor. Markalarımızın yurt dışına açılımında fiziki mağazaların yanı sıra online satış kanallarının önemi giderek artıyor. Trendyol ile başlattığımız yeni işbirliğini bu anlamda markalarımız açısından büyük bir fırsat olarak görüyorum. Hazır giyim, ayakkabı, ev tekstili, kozmetik, küçük ev aletleri kategorileri başta olmak üzere 452 markamızın büyük bölümünün bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerine ve Trendyol’un operasyonunun bulunduğu tüm ülke pazarlarına erişim için etkili bir satış kanalı oluşturacağımıza inanıyorum.”


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