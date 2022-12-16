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Türk Eximbank'a AKKB'den 150 milyon euroluk kredi

16.12.2022 - 17:17 | Son Güncelleme :
Türk Eximbank'a AKKB'den 150 milyon euroluk kredi | Ekonomi Haberleri

Türk Eximbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi altında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) ile 150 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi altında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) ile 150 milyon euro tutarında azami 7 yıl vadeli bir kaynak için kredi anlaşması imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi ile, ihracat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarını finanse etmek üzere; ihracat taahhüdü karşılığında, düşük faizli ve orta vadeli destek sağlanması ve bu sayede bu firmaların istihdam ettiği iş gücünün korunması amaçlanıyor.

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Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney yaptığı açıklamada, “Söz konusu kaynak, 250 kişiden az personeli olan mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirecekleri sabit sermaye yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla cazip koşullarda kullandırılacaktır. Temin edilen bu kredinin en az 53 milyon eurosunun kadın ihracatçılar ve kadının işgücüne katılımını destekleyen özel sektör KOBİ’lerine kullandırılması hedeflenmektedir. Daha önce AKKB ile başarıyla tamamladığımız iki finansman işlemi ile birlikte AKKB’den sağladığımız toplam fon tutarı 400 milyon euro tutarına ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.


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