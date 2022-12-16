ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın, 16 Aralık güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde dar bantta hareket ederken, piyasalarda risk iştahı düşük seyrediyor.

Hafta genelinde faiz kararlarını açıklayan ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası’nın artırımları ekonomistlerin beklentileri dahilinde gelse de yapılan şahin açıklamalar piyasaların iştahını kaçırdı. Doların dünyada gücünü artırmasıyla da altın fiyatları baskı altına girdi.

Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde 1774 dolar ile 1785 dolar arasında hareket ederken, haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Sarı maden saat 13:58 itibarıyla yüzde 0,21 oranında yükselişle 1781 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1069 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 1067 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 1070,52 lira seviyesini, en düşük ise 1063,48 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 14:07 itibarıyla yüzde 0,32 oranında yükselişle 1068,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1773 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 293 liradan işlem görüyor.

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