  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • ‘Türk bankalarının performansı iyileşti’
‹ Önceki Haber Moody's, Türkiye için değerlendirme yapmadı Moody's, Türkiye için değerlendirme yapmadı Sonraki Haber › Şırnak'tan petrol fışkırıyor! İşte günlük üretim Şırnak'tan petrol fışkırıyor! İşte günlük üretim

‘Türk bankalarının performansı iyileşti’

16.12.2023 - 09:21 | Son Güncelleme :
‘Türk bankalarının performansı iyileşti’ | Ekonomi Haberleri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu  Fitch Ratings, Türk bankalarıyla ilgili yeni bir rapor yayınladı.

Fitch’in internet sitesinde yer alan rapora göre, Türk bankalarının performansında, artan faiz oranları ve enflasyona endeksli tahvil kazançlarının beklenenden daha iyi olması nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde iyileşme görüldü.

Rapora göre, artan net faiz gelirleri, halen yüksek olan ve artan TL mevduat maliyetlerini büyük ölçüde telafi ederken, ticari kazançlar ve ücretler de önceki dönemlere göre daha düşük olmasına rağmen performansı desteklemeyi sürdürdü. Yılın üçüncü çeyreğinde artan faiz oranlarının etkisiyle kredi büyümesinde yavaşlama görüldü.

Haberin Devamı

Öte yandan, Fitch söz konusu raporunda makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesine yönelik adımların bu yılın üçüncü çeyreğinde marjları desteklediğini bildirirken; piyasalar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye değerlendirme raporunu yakından takip edecek.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.994 Değişim: 2,31% Hacim : 93.845 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.813 15.12.2023 Yüksek 7.998
Açılış: 7.822
28,9791 Değişim: 0,06%
Düşük 28,8705 15.12.2023 Yüksek 29,0668
Açılış: 28,9617
31,6279 Değişim: -0,92%
Düşük 31,5333 15.12.2023 Yüksek 31,9893
Açılış: 31,9211
1.882,18 Değişim: -0,72%
Düşük 1.877,56 15.12.2023 Yüksek 1.910,32
Açılış: 1.895,91
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.