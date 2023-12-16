‘Türk bankalarının performansı iyileşti’ | Ekonomi Haberleri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarıyla ilgili yeni bir rapor yayınladı.

Fitch’in internet sitesinde yer alan rapora göre, Türk bankalarının performansında, artan faiz oranları ve enflasyona endeksli tahvil kazançlarının beklenenden daha iyi olması nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde iyileşme görüldü.

Rapora göre, artan net faiz gelirleri, halen yüksek olan ve artan TL mevduat maliyetlerini büyük ölçüde telafi ederken, ticari kazançlar ve ücretler de önceki dönemlere göre daha düşük olmasına rağmen performansı desteklemeyi sürdürdü. Yılın üçüncü çeyreğinde artan faiz oranlarının etkisiyle kredi büyümesinde yavaşlama görüldü.

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Öte yandan, Fitch söz konusu raporunda makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesine yönelik adımların bu yılın üçüncü çeyreğinde marjları desteklediğini bildirirken; piyasalar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye değerlendirme raporunu yakından takip edecek.

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