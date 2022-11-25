Turizmde yeni yarış | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin turizmde en büyük rakiplerini geride bıraktığını ve artık ‘süper lig’de olduğunu söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti. Ersoy, “Artık finans veren kuruluşlar bunlara dikkat edecek. Rezervasyonlarda bu sertifikalara sahip tesisler öncelikli olacak. Hatta sürdürülebilirlik konularına dikkat etmeyen tesislerde kalan turistlerden dönüşte ekstra vergi alınacak. Tüm tesislerin bu kriterlere tam uyumla hareket etmesi gerekiyor”

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre; Türkiye turizminin oyuncuları dün Antalya’da ‘Geleceğin Turizmi Turizmin Geleceği’ ana teması ile başlayan 12’nci Resort Turizm Kongresi’nde bir araya geldi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (AKTOB) tarafından düzenlenen ve turizm sektörünün önemli finansman sağlayıcılarından biri olan DenizBank’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen kongrede en önemli gündem maddelerinden biri de sürdürülebilir turizm uygulamaları oldu. Kongrenin açılış konuşmasında Türkiye’nin son aylarda yükselen ivme ile turizmdeki hedeflerini sürekli revize ettiğini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Son revizemizi 50 milyon turist, 44 milyar dolar turizm geliri olarak yaptık. Yıl bittiğinde bunları aştığımızı göreceğiz. Böylece turizmde rekorlar yılı olan 2019’u kişi sayısında yakalayacağız ve turizm gelirinde de geçmiş olacağız. Biz artık turizmde süper ligdeyiz. Hedefimize uygun doğrultuda ilerliyoruz” dedi.

ORTALAMA 90 DOLAR

Turizmde en önemli verilerden birinin kişi başı gecelik gelirler olduğuna değinen Bakan Ersoy, “2022 ortalaması 90 dolarlara geldi. 2022 ile 2019’un 7 aylık verilerine baktığımızda en büyük rakiplerimizden İspanya turist sayısında yüzde 18 geride, İtalya yüzde 29 geride, Yunanistan yüzde 12 geride. Türkiye ise sadece yüzde 7 geride. Gelirlerde de İspanya yüzde 6, İtalya yüzde 13, Yunanistan yüzde 4 geride. Türkiye ise gelirlerde aynı dönemde yüzde 12 artıda. Yıl sonu beklentimiz yüzde 18” diye konuştu. Ersoy, Türkiye turizmcisi için turizmde çeşitliliğin arttırılmasının ve turizmin 12 aya yayılmasının önemine vurgu yaptıktan sonra sürdürülebilirlik konusunda yeni bir yarışın da altını çizdi.

‘İLK ÜLKE OLDUK’

“Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile Uluslararası Sürdürülebilirlik Turizm Programı geliştirmek için anlaştık” diyen Bakan Ersoy, “Dünyada hükümet nezdinde bunu yapan ilk ülke olduk. Toplamda 42 kriterden oluşan 3 aşamalı bu programın 2030’a kadar tamamlanması gerekiyor. 1 Ocak 2023 itibarıyla işletme belgesi almak isteyenlerin 14 kriterlik 1’inci aşamayı yerine getirmesi gerekecek. Bugüne kadar 80 tesis ön denetimden geçti. 27 tesis sertifika almaya hak kazandı. Bu neden önemli çünkü artık finans veren kuruluşlar bunlara dikkat edecek. Rezervasyonlarda bu sertifikalara sahip tesisler öncelikli olacak. Hatta sürdürülebilirlik konularına dikkat etmeyen tesislerde kalan turistlerden dönüşte ekstra vergi alınacak” şeklinde konuştu. Bakan Ersoy, tüm tesislerin bu kriterlere tam uyumla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZME TALEP ARTIŞI YAŞANIYOR

Kongrede ‘Dünya ve Türkiye Ekonomisine Bakış’ isimli bir sunum yapan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş de konuşmasının önemli bir bölümünü ‘sürdürülebilirlik’ başlığına ayırdı. Dünyada sürdürülebilir turizme talep artışı olduğunu anlatan Ateş, “Türkiye’de ise çevreye duyarlı konaklama tesislerinin oranı sadece yüzde 9.4. Oysa yapılan araştırmalarda turistlerin yüzde 81’i sürdürülebilir seyahatin kendileri için önemli olduğunu söylüyor. Yüzde 78’i ise sürdürülebilir bir tesiste kalmak istiyor. Ben bunu artık bir zorunluluk olarak görüyorum” dedi. Global ekonomide yeni bir düzene girildiğini, bunun Türkiye için fırsatlar sunduğu kadar riskler de barındırdığını belirten Ateş, dünyada büyümenin yavaşladığı bir ortamda daha dikkatli adımlar atmanın önemine vurgu yaptı.

Arz dengesizliklerinin ve jeopolitik gelişmelerin enflasyonu körüklediğini anlatan Ateş, “Finansman maliyetleri çok arttı. Risk primimiz yüksek olduğu için bu da olumsuz etkiledi. Yatırımcılar için ciddi bir zorluk var. Bizim dövize ihtiyacımız yüksek. 90 milyar dolar bir ticaret açığımız var. Dış ticatetin daima libarel bir sistemde devam etmesi gerekiyor. Sermaye hareketlerinin daima serbest olması zorunluluğu vardır. Atılan adımlarda bunlara dikkat etmek gerekir” dedi. Ateş, şöyle devam etti: “Ciro üzerinden ödenen yüzde 2’lik Konaklama Vergisi Ocak 2023’e ertelenmişti. Sektör temsilcileri ile konuştuk. Ocak 2025’e ertelenmesinin daha iyi olacağını söylüyorlar. Uçak ve koltuk başına yakıt desteği gibi teşvik edici önlemlerin tekrar uygulanması bekleniyor.”

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