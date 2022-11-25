10 milyon mikro girişimci hedefi | Ekonomi Haberleri

Türkiye’de faaliyet gösteren 10 şirketi temsil eden Doğrudan Satış Derneği (DSD), 2022’yi başarıyla geçirdiğini ve 2023 yılında çift haneli büyüme beklediğini belirtti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan DSD Başkanı Ediz Haksal, mikro girişimciliğin önemine değinerek, “Sektörün dünyadaki büyüklüğü 186 milyar dolara ulaştı ve toplamda 128 milyon girişimci var. Türkiye’de ise 512 milyon dolarlık pazara ulaşıldı. Yaklaşık 1.5 milyon girişimciyle, bir önceki yıla göre yüzde 24.4’lük büyüme kaydedildi. Girişimcilerin yüzde 70’inden fazlasını kadınlar oluşturuyor. Çift haneli büyümenin devam etmesini bekliyoruz. 2030 yılı için 10 milyon satıcıya ulaşma hedefimiz var. Beklentiler, 2022’de de satışların geçen yılki gibi korunacağı yönünde. Bu, sektörün altyapısının güçlü olduğunu bize gösteriyor” dedi.

Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu İcra Direktörü Tamuna Gabilaia ise sektörün bugüne kadarki en önemli büyümeyi pandemide kaydettiğini belirterek, “Sadece gelişen ülkeler değil, gelişmiş ülkelerde de doğrudan satış kanalı ilerlemiş durumda. ABD tüm dünyada cironun yüzde 23’üne sahip. Ürün kalitesinin ön planda tutulduğu Japonya, Güney Kore, Almanya gibi ülkelerde de büyük bir pazar var. Doğrudan satış, pandemide işini kaybeden birçok insan için önemli bir kanal oldu. Bu işin esneklik sunması da tercih edilebilirliğini artırıyor” açıklamasını yaptı.

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