Turizmde yatırım atağı | Ekonomi Haberleri

Konaklama sektörü, pandemideki durağan dönemin ardından yeniden yükselişe geçti. Türkiye Otelciler Birliği’nin paylaştığı verilere göre, ilk yarıda toplam 75 otel projesi için teşvik değeri 7 milyar 553 milyon TL olan başvuru yapıldı. Sektör temsilcileri Anadolu’da yapılan yatırımlar için ekstra teşvik verilmesi gerektiğine dikkat çekerken, turizmde çeşitliliğin artması halinde yatırımların da artabileceği kaydedildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; pandeminin etkilerini geride bırakmak için vites yükselten turizm sektöründe, güncellenen 47 milyon turist ve 37 milyar dolarlık gelir hedefinin ardından yatırımların da hızlandığı görüldü. İlk 6 ayda, 14 bin 413 yataklı, toplam 75 otel projesi için teşvik değeri 7 milyar 553 milyon TL olan başvuru yapıldı. İlk yarıda teşvik belgesi başvurularının parasal tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 640 arttı. Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Yatırım Teşvik Belgeleri’ verilerinden hareketle hazırladığı Ocak-Haziran 2022 dönemini kapsayan yatırım raporuna göre, ilk 6 ayda proje sayısı yüzde 39, yatak kapasitesi ise yüzde 76 artış gösterdi. 2021 yılı ilk 6 ayında toplam 8 bin 200 yatak kapasiteli 54 otel projesi için 1 milyar 21 milyon TL, pandemi öncesi yıl olan 2019 yılının ilk 6 ayında ise 12 bin 500 yataklı 55 proje için 1 milyar 683 milyon TL’lik teşvik başvurusu yapılmıştı.

İSTANBUL, MUĞLA VE ANTALYA

TÜROB’un raporuna göre, ilk 6 ayda, 30 ilde, yeni projeler planlandı. Yeni yatırımlarda İstanbul ve Muğla 9’ar projeyle ilk 2 sırayı alırken, Antalya 8 proje ile üçüncü oldu. Çanakkale 6, İzmir 4 yatırım ile dördüncü ve beşinci sırayı aldı. Kars, Edirne, Nevşehir ve Ankara 3’er, Aydın 2 projeyle ilk 10’da yer aldı. Pandemi öncesinde Karadeniz’de yaşanan yatırım furyasının yavaşlaması dikkat çekerken; Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu illerinde de yatırımların yavaşladığı belirtildi. 2022 yılının ilk 6 ayında teşvik belgesi alan oteller içerisinde kapasite bakımından 11 otelde 5 bin 702 yatak ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı. Otel sayısında ise en fazla başvuru 26 proje ile 3 yıldızlı oteller için oldu.

‘POTANSİYELİN FARKINDALAR’

EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yılsonunda güncellenen hedeflere ulaşmayı beklediklerini belirterek, “Ciddi rezervasyon akışı ve talep görüyoruz. Fon şirketlerinin yaptığı yatırımlar da özkaynak kullanan yerli yatırımcılar da Türkiye’deki potansiyelin farkında. Yatırımcıların, 2019 öncesinde olduğu gibi şevkle çalışmaları bizi mutlu ediyor. Kimse para batıracağı yere yatırım yapmaz. Turizmde sürdürülebilirliği kışın da sağlık turizmiyle devam ettirebiliriz. Sağlık turizminin Türkiye’ye ciddi bir potansiyel getirdiğini gördük, şartların iyileştirilmesiyle çok daha iyi bir noktaya gelebiliriz. Turizmde çeşitliliği artırarak, 2030 yılına kadar 100 milyon turisti yakalayabiliriz” yorumunu yaptı.

‘AVRUPA’DAN ÇOK TALEP VAR’

TÜRKİYE Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Üyesi ve NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür de şunları söyledi: “Turizm sektöründe, bu senenin başından itibaren canlanma yatırımlara da yansıdı. 2022 yazında rezervasyonlar olumlu bir tablo çiziyor. Kovid-19 salgınının açtığı yaraları sardığımız bir toparlanma yılı yaşıyoruz. Özellikle Avrupa’dan talep artışı var. Bu yaz pandemi öncesi rakamları yakalamış durumdayız. Umuyorum ki 2023’te rakamlarda çok daha güzel oranlara ulaşacağız. NG Grup olarak da turizm yatırımlarımızı pandemi döneminde de sürdürdük. Hizmet sektöründe gördüğümüz ilgi, yatırımcıları da motive ediyor. Ülkemizin potansiyeline inancımız tam. Sadece Antalya ve İstanbul çevresinde değil tüm Türkiye’de yatırımlar artmalı.”

ANADOLU’YA EKSTRA TEŞVİK

TÜROB Başkanı Müberra Eresin otel yatırımlarında ciddi bir geri dönüşün başladığını söyleyerek, “Sektörde yapılan yatırımları olumlu değerlendirmekle birlikte Antalya ve İstanbul gibi turizm merkezlerinin hala en fazla yatırım yapılan yerler olması çok tercih ettiğimiz bir durum değil. Turizmin sürdürülebilirliği açısından yatırımların tüm Anadolu’ya yayılması gerektiği görüşümüzü sürdürüyoruz ve bu konuda gerekirse Anadolu’da yapılan yatırımlar için daha da fazla, ekstra teşvikler verilmesi gerektiği inancındayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Erzincan, Hatay, İzmir, Kars, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Trabzon, Yalova ve Nevşehir illerinde bulunan toplam 50 kamu taşınmazının bu yıl içinde ‘Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uygun olarak girişimcilere tahsis edilmesiyle turizm yatırımlarının önemli oranda artmasını bekliyoruz” dedi.

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