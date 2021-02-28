Turizmde ‘İngiliz’ hareketliliği | Ekonomi Haberleri

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, normalleşme planı kapsamında tedbirlerin gevşetilme takvimini açıkladı. 12 Nisan’da İngiltere içinde pandemi tedbirlerinin kaldırılacağı ve 17 Mayıs tarihinden itibaren İngiliz vatandaşlarına uluslararası seyahat serbestliği geleceği açıklandı. Muğla’nın dünyaca ünlü Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçesinde turizmciler gelen sevinçli haber ile umutlandı.

Muğla’nın turistik ilçelerindeki turizm acenteleri ve konaklama tesisi yetkililerinin İskoçya, Kuzey İrlanda, Galler ve İngiltere’yi kapsayan Birleşik Krallıktaki uluslararası tur operatörleri ile görüşmelere başlarken, gelen haberler yüzleri güldürdü.

TALEP PATLAMASI

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, İngiltere pazarının Muğla ve Ege için çok önemli olduğunu söyledi. İngilizler en çok Muğla’nın turistik ilçelerini tercih ettiğine dikkati çeken Esin, “Normalleşme sürecinde takvim belirsizliği vardı. İngiltere Başbakanı açıklamasıyla bu belirsizlik ortadan kalktı ve bizlerde çok sevindik. 2019 yılında 3 milyon üzerinde İngiliz turist Marmaris başta olmak üzere Bodrum ve Fethiye geliyordu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın açıklamalarının ardından bir hareketlilik başladı. Haziran- kasım ayları arasında İngiliz turist bekliyoruz. Tüm bu normalleşme, planlama ve aşılama takvimi seyrinde devam ederse talep patlaması yaşanır. Eğer bu normalleşme seyri devam ederse 2019 yılında gelen 3 milyon İngiliz turist sayısının yüzde 70 civarını haziran- kasım ayları arasında buluruz. Süreci çok yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, İngiltere hükümetinin açıklamasının umutları yükselttiğini söyledi.

MAYISTAN SONRA

Bülbüloğlu, “Bunun yansımalarını hemen göremeyiz. Önümüzdeki haftalarda daha da şekillendirilecektir. İngilizler, yaz tatil hayallerini rezervasyona dökecektir. Mayıstan sonra talep artışı mutlaka olacaktır. Ege Bölgesi’nin en önemli kaynak pazarı Birleşik Krallık dediğimiz İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya’dan talepler gelecektir” dedi.

800 BİN KİŞİLİK TALEP

Uçuşların açılmasıyla İngiltere’den Muğla’ya büyük bir hareketliliğin yaşanacağını söyleyen YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul, şunları kaydetti: “İngiltere’de seyahat kısıtlamalarının mayıs ayında kalkacağının açıklanması rezervasyonlara olumlu yansıdı. Gelen ilk taleplerle yaklaşık 800 bin İngiliz’in tatil için Muğla’ya gelmek istediğini söyleyebiliriz. Diğer ülkelerden geleceklerle yaklaşık 1.5 milyon turist bizim destinasyonumuza gelmek için bekliyor, rezervasyonlarını yaptırmaya başladılar.”

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