  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Turizmde hedef ilk 3’e girmek
‹ Önceki Haber İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesini yeniledi İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesini yeniledi Sonraki Haber › Tapu harçlarından 54.7 milyar TL gelir Tapu harçlarından 54.7 milyar TL gelir

Turizmde hedef ilk 3’e girmek

19.10.2022 - 09:39
Turizmde hedef ilk 3’e girmek | Ekonomi Haberleri

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2022 yılı turizm sezonunu değerlendirdi, yeni dönem hedefleri hakkında bilgi verdi.

Bağlıkaya, “2022 beklediğimiz gibi geçiyor. Her türlü zorluğa Rusya ve Ukrayna’daki sıkıntıya rağmen alternatif pazarlar, Orta Doğu, Almanya, İngiltere pazarında yükseliş var. Bu pazarlarla açığı kapatmış görünüyoruz. 2023’te de çok daha iyi bir sezon bekliyoruz” diye konuştu.

Türk turizminde dünyada ilk 3’e girmeyi hedeflediklerini kaydeden Bağlıkaya, “Türkiye turizm ülkesi, şu anda dünyadaki tüm popüler, güncel ürünlerin en iyilerine sahip, sağlık turizminden, gastronomiye, kruvaziyerden golfe, kültür turizmine kadar her türlü alanda. Deniz, kum, güneşi hiç söylemiyorum, ana damarımız o. Rekabet edebilecek güce sahip bir ülkeyiz. En kısa sürede dünya turizminde ilk 3’e girmek için elimizden geldiği kadar özel sektör, tur operatörleri, konaklamacılar, ulaşımcılar, seyahat acenteleri birlikte el ele vererek bu işi başaracağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu. Kış dönemi turizmiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bağlıkaya, şu ifadeleri kullandı: “Kış turizmi bizim iddialı olduğumuz alanlardan biri. Kış turizminde, kış sporlarıyla ilgili turizm var. Bir de kışın tatil yörelerinde konaklayanlar var. Ben ikisinde de artış bekliyorum.” 2023 yılı turizm sezonunu değerlendiren Bağlıkaya, “2023’te rekor bekliyoruz. 2019’u geçeceğiz. Hiç şüphe olmasın 2019’u geçeceğiz. Yeni bir savaş, yeni bir temas olmaz ise inşallah” diye konuştu. Türkiye 2019’da, bir önceki yıla göre yüzde 14.11 artışla 45 milyon 58 bin 286 yabancı ziyaretçi ağırlamıştı.

SAHTE ACENTELERE KARŞI DÜZENLEME

Sahte acenteler hakkında görüşlerini belirten Bağlıkaya, “Yasal düzenleme yapılmalı. Bir teminat sistemi gerekiyor. Tur operatörlüğü özellikle iç tur yapacak seyahat acentelerinin Avrupa’da olduğu gibi teminata bağlanması, müşteri mağduriyetinin engellenmesi gerekiyor. Bakanlıkta yasa. Bununla ilgili kısa sürede düzenleme yapılır. Biz çalışmalarımızı yaptık” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.868 Değişim: 0,68% Hacim : 77.648 Mio.TL Son veri saati : 17:42
Düşük 3.844 19.10.2022 Yüksek 3.917
Açılış: 3.851
18,5904 Değişim: 0,03%
Düşük 18,5629 19.10.2022 Yüksek 18,7351
Açılış: 18,5845
18,2014 Değişim: -0,70%
Düşük 18,1488 19.10.2022 Yüksek 18,4509
Açılış: 18,3288
977,03 Değişim: -1,06%
Düşük 974,80 19.10.2022 Yüksek 995,29
Açılış: 987,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.