Turizmde hedef ilk 3’e girmek | Ekonomi Haberleri

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2022 yılı turizm sezonunu değerlendirdi, yeni dönem hedefleri hakkında bilgi verdi.

Bağlıkaya, “2022 beklediğimiz gibi geçiyor. Her türlü zorluğa Rusya ve Ukrayna’daki sıkıntıya rağmen alternatif pazarlar, Orta Doğu, Almanya, İngiltere pazarında yükseliş var. Bu pazarlarla açığı kapatmış görünüyoruz. 2023’te de çok daha iyi bir sezon bekliyoruz” diye konuştu.

Türk turizminde dünyada ilk 3’e girmeyi hedeflediklerini kaydeden Bağlıkaya, “Türkiye turizm ülkesi, şu anda dünyadaki tüm popüler, güncel ürünlerin en iyilerine sahip, sağlık turizminden, gastronomiye, kruvaziyerden golfe, kültür turizmine kadar her türlü alanda. Deniz, kum, güneşi hiç söylemiyorum, ana damarımız o. Rekabet edebilecek güce sahip bir ülkeyiz. En kısa sürede dünya turizminde ilk 3’e girmek için elimizden geldiği kadar özel sektör, tur operatörleri, konaklamacılar, ulaşımcılar, seyahat acenteleri birlikte el ele vererek bu işi başaracağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu. Kış dönemi turizmiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bağlıkaya, şu ifadeleri kullandı: “Kış turizmi bizim iddialı olduğumuz alanlardan biri. Kış turizminde, kış sporlarıyla ilgili turizm var. Bir de kışın tatil yörelerinde konaklayanlar var. Ben ikisinde de artış bekliyorum.” 2023 yılı turizm sezonunu değerlendiren Bağlıkaya, “2023’te rekor bekliyoruz. 2019’u geçeceğiz. Hiç şüphe olmasın 2019’u geçeceğiz. Yeni bir savaş, yeni bir temas olmaz ise inşallah” diye konuştu. Türkiye 2019’da, bir önceki yıla göre yüzde 14.11 artışla 45 milyon 58 bin 286 yabancı ziyaretçi ağırlamıştı.

SAHTE ACENTELERE KARŞI DÜZENLEME

Sahte acenteler hakkında görüşlerini belirten Bağlıkaya, “Yasal düzenleme yapılmalı. Bir teminat sistemi gerekiyor. Tur operatörlüğü özellikle iç tur yapacak seyahat acentelerinin Avrupa’da olduğu gibi teminata bağlanması, müşteri mağduriyetinin engellenmesi gerekiyor. Bakanlıkta yasa. Bununla ilgili kısa sürede düzenleme yapılır. Biz çalışmalarımızı yaptık” dedi.

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