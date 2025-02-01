Turizmde 2024 hedefleri aşıldı

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TÜRKİYE, 2024’ün ilk günlerinde yıllık 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolarlık turizm geliri hedefi koymuştu. Ekim ayına gelindiğinde ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü çeyrek turizm rakamları toplantısında turist hedefini 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ettiklerini duyurmuştu. Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan turizm verilerine göre Türkiye, turizmde 2024’te koyduğu tüm hedefleri aşarak rekor kırdı.

TÜİK’in açıkladığı 2024 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerine göre turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 8.3 artışla 61 milyar 103 milyon 419 bin dolara çıktı. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 60 milyar 497 milyon 18 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 606 milyon 401 bin dolar olarak kaydedildi. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 17’sini Türkiye’ye gelen yurtdışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Bunun 43 milyar 92 milyon 544 bin doları kişisel harcamalar, 17 milyar 404 milyon 474 bin doları ise paket tur harcamalarından geldi.

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ZİYARETÇİ SAYISI 2024’TE YÜZDE 9 ARTTI

2024’te ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 28.8, yeme içme harcamalarının payı yüzde 19.4, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 12.5 oldu. Bir önceki yıla göre paket tur harcamaları yüzde 22.7, yeme içme harcamaları yüzde 7.4 ve uluslararası ulaştırma harcamaları ise yüzde 0.9 arttı.

Ziyaretçi sayısı, 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 62 milyon 232 bin 447 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 15.4’ünü 9 milyon 599 bin 727 kişiyle yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu dönemde kişi başına geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 97 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 63 dolar oldu.

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2024’ün son çeyreği bazında bakıldığında ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11.6 artarak 13 milyon 917 bin 894 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 17.4’ünü 2 milyon 416 bin 884 kişi ile yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte Türkiye’de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 97 dolar oldu. Yurtdışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 60 dolar olarak kaydedildi.

TURİZM GELİRİ YÜZDE 14.5 ARTTI

Turizm geliri ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14.5 artarak 13 milyar 788 milyon 36 bin dolara ulaştı. Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 19.5’i Türkiye’yi ziyaret eden yurtdışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 9 milyar 941 milyon 310 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 708 milyon 957 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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Bu çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içerisindeki paket tur harcamalarının payı yüzde 27.2, yeme içme harcamalarının payı yüzde 20.7, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 13 oldu. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre paket tur harcamaları yüzde 23.2, yeme içme harcamaları yüzde 26.3 ve uluslararası ulaştırma harcamaları ise yüzde 5.2 arttı.

‘TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI’



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından turizm geliri verilerini değerlendirdi. “Turizm gelirlerimiz, 2024 yılında 61.1 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefimizin üzerine çıkmış ve tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır” diyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Turist sayısında da tahminlerimizin üzerinde bir artış gerçekleşmiş olup, geçen yıl 62.2 milyonun üzerinde turist ülkemizi ziyaret etmiştir. Turizmdeki bu güçlü performans; iktisadi faaliyetlerin canlanmasını sağlarken, dengeli ekonomik büyümemize katkıda bulunmuş, gençler başta olmak üzere çok sayıda insanımıza istihdam imkanı sağlamış ve ülkemize döviz girdisi yoluyla cari açığın iyileşmesinde önemli rol oynamıştır. Bu etkiler ülkemizin enflasyonu düşürme, dengeli ve kapsayıcı büyüme politikalarına güç vermektedir.”

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TURİZM GİDERİ 2024’TE AZALDI



Yurtiçinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, 2024’te yüzde 8.2 azalarak 7 milyar 741 milyon 2 bin dolar oldu. Bunun 6 milyar 312 milyon 625 bin dolarını kişisel, 1 milyar 428 milyon 377 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm gideri son çeyrekte, geçen yılın aynı çeyreğine göre de yüzde 10.4 azalarak 2 milyar 131 milyon 329 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 739 milyon 794 bin dolarını kişisel, 391 milyon 535 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.