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Turizmde 2023 hedefi 56 milyar dolar

09.12.2022 - 10:08 | Son Güncelleme :
Turizmde 2023 hedefi 56 milyar dolar | Ekonomi Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da bakanlığının bütçe görüşmelerinde özetle şunları kaydetti:

“Ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı son 20 yılda 3,4 katına çıkmıştır. 2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz. 2023’de hedeflerimiz çok daha büyük. 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir. Tüm bu rakamlar bize şunu gösteriyor: Yeni Türkiye Yüzyılında biz, turizmde Türkiye olarak artık süper ligdeyiz. Kız Kulesi’ndeki restorasyonu 2023 yılı Mart ayı itibarıyla tamamlayacak, İstanbul’a Kız Kulesinden panoramik bir pencere açacağız.”


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