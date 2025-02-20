Turizmcinin gözü barış görüşmelerinde

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RUSYA-Ukrayna savaşında barış umudu turizmcileri heyecanlandırdı. Sektör, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılan ve yaklaşık 4.5 saat süren ABD-Rusya görüşmesini yakından izledi. Yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Lideri Vladimir Putin’in görüşmesi öncesi kurulan müzakere masasının sektöre etkilerini Hürriyet’e değerlendirdi. Masadan çıkacak barış kararının turizmde sıçrama yaratacağının altı çizildi.

İKİ PAZARDAKİ KAYIP 3 MİLYON

Rusya ve Ukrayna turizm pazarının Türkiye açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, “Turizmin gelişimine katkı sağlayan en önemli faktör barış ortamı. Elbette ki Rusya ve Ukrayna arasında sağlanacak bir barışın, turizm üzerinde ekonomik ve sosyolojik etkileri olacaktır. Ukrayna turizm pazarı savaş öncesinde 1 milyonu geçmişti. Güncel verilere göre; savaş sonrası iki ülkede yaşadığımız toplam kayıp ise 3 milyona ulaştı. Elbette böyle bir barış kararının asıl etkisini 2026-2027 sezonunda görürüz” dedi.

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TÜM PAZARLAR OLUMLU ETKİLENECEK

Rusya ve Ukrayna arasında barış olma ihtimalinin bile turizme olumlu yansımalarının olduğunu vurgulayan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu da “Bırakın barış imzasını, müzakere masası kurulması bile sektöre olumlu yansıdı” dedi. Kavaloğlu, turizmin barış ortamında yükselen bir alan olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: “Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz. Rusya turizm pazarı 2019 yılında 6 milyona ulaşmıştı. Ukrayna pazarı ise 1 milyon sınırını geçip kaynak pazarımız haline gelmişti. Eğer barış sağlanırsa bu iki pazarda da ciddi bir hareket olacaktır. Barış ortamı diğer turizm pazarlarına da olumlu yansır.”

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TÜRKİYE’NİN DURUŞU TURİZME YARAR

“Türkiye’nin savaştaki duruşu turizme kazandıracak” yorumunu yapan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz ise Türkiye’nin savaş sürecinde sergilediği başarılı tutuma dikkat çekti. Yavuz, “Burada tutumumuz çok kritikti. Yani ne Ruslar ne de Ukraynalılar Türkiye’ye tavır aldı. Çünkü bölgedeki politika doğru şekilde yönetildi. İşte bu duruş, barış ortamı sağlanırsa Türkiye’ye çok şey kazandıracak. Müzakere masasında barış kararı çıkarsa iki pazarın Türkiye turizmine etkisi hemen hissedilir. Çünkü Rusya da Ukrayna da çok hareketli pazarlar. Turizmci barışın etkisini 2025 turizm sezonu için de bile görecektir” şeklinde konuştu.