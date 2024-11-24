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Turizmci savaşlara rağmen umutlu

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#AKDENİZ Turistik Otelciler Ve İşletmeciler Birliği#Uluslararası Resort Turizm Kongresi#Turizm
Turizmci savaşlara rağmen umutlu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 04:00

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nin final bölümünde yapılan ve bin 800 turizm profesyonelinin katıldığı 16 soruluk anket, sektörün, 2025 turizm sezonu beklentilerini tüm açıklığıyla ortaya koydu.

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Ankete katılan profesyonellerin yüzde 54’ü 2025 turizm sezonunda turist sayısı, erken rezervasyon ve online satış oranlarının bir önceki yıla göre yüzde 5-10 oranında artacağını öngördü. Aynı ankette iç pazarda da en az yüzde 5 artış yaşanacağı vurgulandı.

‘DAYANIKLILIĞIMIZ KRİZLERLE ARTTI’

Anket sonuçlarını Hürriyet için yorumlayan AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, “40 yıllık hikayemizde global ekonomik krizler, doğal afetler, pandemi gibi dünya çapında yaşadığımız zorluklar bizleri her zaman sınadı. Ancak her bir kriz, sektördeki dayanıklılığımızı ve esnekliğimizi artıran birer fırsata dönüştü. Bunun en yakın örneği; pandemi döneminde Bakanlığımız öncülüğünde yapılan uygulamalarla, küresel krizi en iyi yöneten ülke ve sektör olmamızdır” dedi.

‘YATIRIMCILARIN
ÇOĞU YERLİ’

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Kongreye katılan turizm profesyoneli sayısının her yıl arttığına dikkati çeken Kavaloğlu, şöyle devam etti: “Türkiye konaklama sektörünün en güçlü özelliklerinden biri de yatırımcılarının çok büyük oranda yerli ve milli olması. Ancak yeni yüzyıl vizyonunda bizleri daha güçlü kılacak, uluslararası arenada söz sahibi olmamızı devam ettirecek ve güçlendirecek modellere ihtiyacımız var.”

 

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#AKDENİZ Turistik Otelciler Ve İşletmeciler Birliği#Uluslararası Resort Turizm Kongresi#Turizm

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