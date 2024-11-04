Tüm abonelikler tek sepette

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Bugün birçoğumuz için abonelik takibi geçmiş yıllarda olduğundan çok daha zor. Çünkü elektrik, su doğalgaz gibi temel ihtiyaçların çok çok ötesine geçtik. Ancak yoğun iş hayatı içinde faturaları, taahhüt sürelerini, sunulan yeni teklifleri ayrı ayrı takip etmek hiç de kolay değil. Takip etmeye çalışsak zaman, etmezsek maddi kayba uğruyoruz. Yaşanan bu sorunu ve doğan ihtiyacı gören yerli girişimciler tüm abonelikleri aynı sepete koydu ve ‘Abonesepeti’ doğdu.

İHTİYACI GÖRDÜ

Uygulamanın kurucusu ve CEO’su Deniz Okumuş, kendisini ‘seri girişimci’ olarak tanıtıyor. Bugüne kadar birçok proje denediğini, son olarak butik teknoloji mağazası tecrübesinde abonelik sürecinde yaşanan zorluklara birebir tanıklık ettiğini belirten Okumuş, girişim fikrinin böyle doğduğunu dile getiriyor. 2017 ilk çeyrekte henüz fikir aşamasındayken Şirket Ortağım Melek Yatırım Ağı’ndan yatırım almaları ile sürecin hızlandığını belirten Okumuş, ekibe 2017’de Müjgan Aydın’ın, 2019 yılında ise Serkan Türkoğlu’nun kurucu ortak olarak dahil olduğunu ifade ediyor.

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Okumuş, 2021 yılının son çeyreğinde Keiretsu Forum’dan aldığı 2. faz yatırım ile bir karşılaştırma platformundan, abonelik yönetim uygulamasına dönüştüklerini, 2023’ün son çeyreğinde ise Goldman Startups’tan 400 bin dolar yatırım almaları ile büyüme yolculuklarının hızlandığını söylüyor.

NEDEN KULLANMALIYIM

“Abonelik yönetimi çok net bir ihtiyaç” vurgusu yapan Deniz Okumuş, ‘Neden abonesepeti’ni kullanmalıyım?’ sorusuna şu yanıtı veriyor: “Kullanıcıların hiçbiri kaç adet aboneliği olduğunu bilmiyor. Ne zaman başladı, ne zaman bitecek takip edilemiyor. Sadece kendimizin değil, eşimizin, çocuklarımızın ve hatta takip ediyorsak anne babamızın. Ve ayrıca sadece aboneliklerini değil, bunlar hangi haneye ait, evimize mi, iş yerimize mi yoksa yazlığımıza mı? İşte tüm bu karmaşıklığı basitleştiriyor, bu gri alanı görünür hale getiriyoruz.

Ortalama 15 aboneliğimizin olduğu bugün, büyüyen abonelik endüstrisi ile beraber artan abonelikleri kontrol etmek, yönetmek, takip etmek ve kullanmadığımız abonelikleri iptal etmek oldukça karmaşık ve zaman alan bir süreç. Her yıl, yeni bir abonelik başlatmak için 2500, iptal işlemleri için ise 1600 yıl bir zaman israfı oluyor. Bu endüstrideki kayıp ekonomi ise 350 milyon dolar. Abonesepeti, yaptığı inovasyon dolu uygulaması ile aboneliklerinizi başlatma, yönetme, sonlandırma ve daha fazlasını yapmanızı sağlıyor. Bütün aboneliklerinizi tek bir yerden planlayabilir, izleyebilir ve optimize edebilirsiniz. Doğru abonelik başlatmak için karşılaştırma yapabilir, faturalarınızı ödeyebilir, evinizin DASK’ını, aracınızın kaskosunu yapabilirsiniz ve kullanmadığınız aboneliğinizi kolayca iptal edebilirsiniz. Kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırdığımız ücretsiz bir uygulamayız. Son aldığımız yatırımla, Appstore, Google Play ve Huawei Store gibi üç büyük platformda, uygulamalarımızı tüm özellik setlerimizle tamamlayıp yayına aldık.”

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50’DEN FAZLA MARKA

Abonelik denince akıllara su, elektrik, internet, tv, gibi kurumlar gelse de bugün yelpazenin çok daha genişlediğini belirten Deniz Okumuş, “TIME dediğimiz, telekom, internet, medya ve eğlence alanındaki tüm abonelik servis sağlayıcılar ile birlikte çalışıyoruz. Bugün 17 farklı kategori 50+ marka uygulamamızda yer alıyor” diyor.

HEDEFİ GLOBAL OYUNCU OLMAK

İlk yıl 34 bin olan kullanıcı sayısının bugün 275 bini aştığını söyleyen Abonesepeti Kurucu Ortağı Müjgan Aydın, “2025 sonunda uygulamalarımız ve banka anlaşmaları ile birlikte 2 milyonun üzerinde kullanıcı hedefliyoruz” diyor. Şu an bir yatırım turunda olduklarını ve alacakları yeni yatırımla, kullanıcılara daha da kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacıyla yapay zekâ geliştirmelerini tamamlayacaklarını ifade eden Aydın, önümüzdeki döneme ilişkin planları ise şöyle özetliyor: “Abonesepeti olarak yapay zekâ destekli çözümleri ile abonelik süreçlerini otomatikleştirip, kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun teklifleri bulmalarını sağlayacağız. Gelecekte, Open Banking API’ları ile ürünümüzü geliştirdikçe Abonesepeti bir bütçe yönetim uygulaması ile fintech app’e pivot edecektir. Vizyonumuz pazar büyüklüğü 1 trilyon doların üzerinde olan fintech pazarında global bir oyuncu olmak.”