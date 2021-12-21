  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Tüketici güven endeksi yüzde geriledi
‹ Önceki Haber Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi yükseldi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi yükseldi Sonraki Haber › EPGİS: Akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüş bekliyoruz EPGİS: Akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüş bekliyoruz

Tüketici güven endeksi yüzde geriledi

21.12.2021 - 12:53
Tüketici güven endeksi yüzde geriledi | Ekonomi Haberleri

Tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında azalarak 68,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında azaldı; Kasım ayında 71,1 olan endeks, Aralık ayında 68,9 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 54,1 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Kasım ayında 56,1 iken, Aralık ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 54,1 oldu.

##$HABER_1472567$##

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 65,2 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 68,9 iken, Aralık ayında yüzde 5,3 oranında azalarak 65,2 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 66,7 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Kasım ayında 68,2 iken, Aralık ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 66,7 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 89,6 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Kasım ayında 91,4 iken, Aralık ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 89,6 oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.892 Değişim: 0,00% Hacim : 37.629 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.885 21.12.2021 Yüksek 2.104
Açılış: 2.077
12,7211 Değişim: 1,25%
Düşük 12,0745 22.12.2021 Yüksek 12,7704
Açılış: 12,5646
14,4227 Değişim: 1,50%
Düşük 13,6023 22.12.2021 Yüksek 14,7649
Açılış: 14,2089
713,70 Değişim: -0,90%
Düşük 693,99 22.12.2021 Yüksek 733,87
Açılış: 720,19
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.