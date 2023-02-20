Tüketici güven endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

TÜİK ve Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi Şubat'ta 82,5 olarak gerçekleşti.

Tüketici eğilim anketi verilerinin önemli bir kısmı 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği için sonuçlar büyük ölçüde deprem öncesi durumu yansıtmaktadır.



TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 82,5 OLDU



Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %4,3 oranında arttı; Ocak ayında 79,1 olan endeks, Şubat ayında 82,5 oldu.



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