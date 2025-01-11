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TÜİK: Sanayi üretimi arttı

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#TÜRKİYE İstatistik Kurumu#TÜİK#Sanayi Üretim Endeksi
TÜİK: Sanayi üretimi arttı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 07:00

TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 Kasım’a ilişkin açıkladığı Sanayi Üretim Endeksi, aylık yüzde 2.9, yıllık yüzde 1.5 arttı.

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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 Kasım’da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11.1 arttı. Aylık bazda bakıldığında ise, 2024 Kasım’da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 yükseldi. 

 

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#TÜRKİYE İstatistik Kurumu#TÜİK#Sanayi Üretim Endeksi

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