TÜİK: Sanayi üretimi arttı

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Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 Kasım’da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11.1 arttı. Aylık bazda bakıldığında ise, 2024 Kasım’da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 yükseldi.