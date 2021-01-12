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TÜİK dış ticaret endekslerini açıkladı

12.01.2021 - 13:42
TÜİK dış ticaret endekslerini açıkladı | Ekonomi Haberleri

İhracat birim değer endeksi, Kasım 2020'de yıllık bazda yüzde 0,8, ithalat birim değer endeksi de yüzde 0,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının kasım ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,8 yükseldi. Endeks bu dönemde yıllık bazda, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,9 artarken, yakıtlarda yüzde 33,2 azaldı.

İthalat birim değer endeksi ise Kasım 2020'de yıllık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,2 artarken, yakıtlarda yüzde 30,9 geriledi.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ

İhracat miktar endeksi Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldı. Endeks bu dönemde yıllık bazda, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,8, yakıtlarda yüzde 35,7 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,2 düşerken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,4 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi ise söz konusu ayda, yıllık bazda yüzde 11,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,4, yakıtlarda yüzde 2,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,6 değer kazandı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Ekim 2020'de 171,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,9 azalarak, Kasım 2020'de 169,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Kasım 2019'da 174,1 olarak kaydedilen ihracat miktar endeksi yüzde 1,9 artarak, Kasım 2020'de 177,5'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Ekim 2020'de 144,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,3 artış kaydederek, Kasım 2020'de 146,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2019 yılının kasım ayında 132,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 11,7 artarak, geçen yılın kasım ayında 147,7'ye yükseldi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Kasım 2019'da 104,6 olan dış ticaret haddi ise 0,6 puan yükselerek, 2020 yılının Kasım ayında 105,2 olarak kayıtlara geçti.


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