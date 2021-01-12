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THY yurtdışı uçuşlarında indirim kampanyası başlattı

12.01.2021 - 14:00
THY yurtdışı uçuşlarında indirim kampanyası başlattı | Ekonomi Haberleri

Koronavirüse bağlı tedbirler ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle havayolu taşımacılığında yolcu sayıları küresel olarak sert gerilerken; THY yurtdışı uçuşlarda yüzde 40 indirim kampanyası başlattığını duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı ile Çin anakarası varışlı/çıkışlar hariç olmak üzere yurtdışı uçuşlarda 13–15 Ocak 2021 tarihleri arasında satın alınacak biletler ile 1 Nisan-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçulacağı belirtildi. THY'nin yurtdışı yolcu sayısı 2020'de pandemi nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 67.8 düşüşle 14.12 milyona gerilemişti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) 2020 yılına ilişkin açıkladığı verilere göre, küresel havayolu taşımacılığında talep 2020 yılında yüzde 61 geriledi.

Portföyünde 15 havalimanı bulunan TAV Havalimanları'nın İcra Kurulu Başkanı Sani Şener de bugün yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle düşen yolcu sayılarının eski seviyeleri yakalamasının 2023 yılını bulacağını belirtmişti.


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