TÜİK açıkladı! Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE yükseldi

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Mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici fiyatları Eylül'de yüzde 2,80 artış kaydetti. Ağustos ayında yüzde 2,83 artış yaşanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mevsimsel etkilerden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C Endeksi) Eylül'de aylık yüzde 2,96 arttı. Ağustos ayında artış yüzde 2,78 seviyesinde gerçekleşmişti.



Ağustos ayında yüzde 2,71 olarak açıklanan mevsimsel etkilerden arındırılmış işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE (B Endeksi) ise Eylül'de aylık yüzde 2,71 arttı.