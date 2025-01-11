Trump'ın vergi tehditlerine karşın Kanada'da işsizlik geriledi

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Kanada İstatistik Kurumu, Aralık ayındaki işsizlik oranının Kasım ayındaki yüzde 6,8'den yüzde 6,7'ye düştüğünü açıkladı.

Kasım ayı rakamı, pandemi kaynaklı kapanmaların çalışan sayısını önemli ölçüde etkilediği 2020 ve 2021 yılları hariç, Ocak 2017'den bu yana en yüksek seviye oldu.

İstatistik Kanada, Aralık ayında ekonomide yaklaşık 91.000 yeni istihdam yaratıldığını, bunların çoğunun tam zamanlı olduğunu, bunda eğitim sektöründeki kazanımların etkili olduğunu söyledi.

TD Economics'ten yapılan açıklamada, "Kanada'nın iş piyasası 2024'ü zirvede tamamladı" denildi ve ekonominin neredeyse iki yıldır en fazla istihdamı sağladığı belirtildi.

Ancak TD notunda, Trump'ın bir haftadan biraz fazla bir süre içinde Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte gümrük vergilerinin en önemli konu olduğu vurgulandı.

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Donald Trump, Kanada'nın tüm ithalatlarına yüzde 25 oranında gümrük vergisi koymakla tehdit etmişti.

Ottawa Yönetimi'nin misilleme yapma sözü vermesi, ticaret savaşı ihtimalini gündeme getirdi.

Kanada, geçen yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayan ilk G7 ekonomisi oldu ve bu durum ipotekli konut kredisi kullananlara ve diğer borçlulara rahatlama getirdi.

TD Economics, bu ay 25 baz puanlık bir indirim beklediğini ve bunun sonucunda temel borç verme faiz oranının yüzde 3'e düşürülmesini beklediğini, ancak bu görünümün siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişebileceğini söyledi.