×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Trump'ın vergi tehditlerine karşın Kanada'da işsizlik geriledi

Güncelleme Tarihi:

#Kanada#Trump#Big Para
Trumpın vergi tehditlerine karşın Kanadada işsizlik geriledi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 10:08

Kanada Ulusal İstatistik Kurumu Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin Aralık ayında işsizlik oranının düştüğünü açıkladı. Kurum, ülkenin ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın tetiklediği olası ekonomik çalkantılara hazırlandığı bir dönemde 2024 yılını güçlenme belirtileriyle tamamladığını bildirdi.

Haberin Devamı

Kanada İstatistik Kurumu, Aralık ayındaki işsizlik oranının Kasım ayındaki yüzde 6,8'den yüzde 6,7'ye düştüğünü açıkladı.

Kasım ayı rakamı, pandemi kaynaklı kapanmaların çalışan sayısını önemli ölçüde etkilediği 2020 ve 2021 yılları hariç, Ocak 2017'den bu yana en yüksek seviye oldu.

İstatistik Kanada, Aralık ayında ekonomide yaklaşık 91.000 yeni istihdam yaratıldığını, bunların çoğunun tam zamanlı olduğunu, bunda eğitim sektöründeki kazanımların etkili olduğunu söyledi.

TD Economics'ten yapılan açıklamada, "Kanada'nın iş piyasası 2024'ü zirvede tamamladı" denildi ve ekonominin neredeyse iki yıldır en fazla istihdamı sağladığı belirtildi.

Ancak TD notunda, Trump'ın bir haftadan biraz fazla bir süre içinde Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte gümrük vergilerinin en önemli konu olduğu vurgulandı.

Haberin Devamı

Donald Trump, Kanada'nın tüm ithalatlarına yüzde 25 oranında gümrük vergisi koymakla tehdit etmişti. 

Ottawa Yönetimi'nin misilleme yapma sözü vermesi, ticaret savaşı ihtimalini gündeme getirdi.

Kanada, geçen yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayan ilk G7 ekonomisi oldu ve bu durum ipotekli konut kredisi kullananlara ve diğer borçlulara rahatlama getirdi.

TD Economics, bu ay 25 baz puanlık bir indirim beklediğini ve bunun sonucunda temel borç verme faiz oranının yüzde 3'e düşürülmesini beklediğini, ancak bu görünümün siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişebileceğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanada#Trump#Big Para

BAKMADAN GEÇME!